Serie A

Gran partido tendremos este domingo 3 de octubre siguiendo con la jornada 7 de la Serie A 2021-2022, cuando la Fiorentina busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria demostrando que están para competir ante cualquier rival, pero recibirá a un Napoli que intentará mantener su paso perfecto en su dura visita al Artemio Franchi.

Hora y Canal Fiorentina vs Napoli

Sede: Estadio Artemio Franchi, Florencia, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 9:00 am de Centroamérica. 10:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

Fiorentina vs Napoli en VIVO

El cuadro de la Fiorentina ha tenido un gran arranque de campaña demostrando que quiere pelear por competencias europeas. Después de 6 jornadas suman 4 victorias y han sido vencidos en un par de ocasiones, por lo que en casa van por todo.

La Viola viene de un gran triunfo en la jornada pasada cuando visitaron al Udinese logrando doblegarlos con solitaria anotación de Dusan Vlahovic.

Por su parte, el Napoli ha tenido un gran torneo cumpliendo con un paso perfecto al ganar los 6 partidos que han disputado. El pasado domingo vencieron 2-0 al Cagliari.

Gli Azzurri, sin embargo, llegan con la moral golpeada ya que a media semana sufrieron un durísimo descalabro en casa al ser superados 2-3 por el Spartak Moscú.

Tanto la Fiorentina como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por los primeros puestos, saben que la competencia esta muy cerrada. En los pronósticos Gli Azzurri, de Chucky Lozano, es muy ligero favorito, pero la Viola está en casa y van con todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Fiorentina vs Napoli.

Fiorentina vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Serie A 2021-22

Last modified: octubre 2, 2021

Etiquetas: Canal Fiorentina vs Napoli