Rayo Vallecano vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Liga Española 2021-22

Gran partido tendremos este miércoles 27 de octubre en la jornada 11 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Rayo Vallecano busque aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo y seguir peleando entre los líderes, pero tendrán que recibir a un Barcelona que llega urgido de imponer su jerarquía en Vallecas.

Hora y Canal Rayo Vallecano vs Barcelona

Sede: Estadio de Vallecas, Madrid, España

Hora: 7:00 pm de España. 11:00 am de Centroamérica. 12:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Rayo Vallecano vs Barcelona en VIVO

El cuadro del Rayo Vallecano ha sido una de las sopresas del campeonato manteniéndose en la pelea por competencias europeas, pero saben que no pueden aflojar y menos jugando en casa. Después de 10 jornadas suman 5 victorias, un empate y han sido derrotados en 4 ocasiones.

Los Rayistas vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Betis en un choque en el que se fueron abajo 2-0, pero con gol de Randy Nteka y Álvaro García lograron igualar, hasta que un penal al 75 los dejó con las manos vacías.

Por su parte, el Barcelona ha tenido un torneo decepcionante y la continuidad de Ronald Koeman estará en juego en cada jornada ya que apenas suman 4 victorias en 9 choques, con 3 empates y un par de descalabros.

Los Blaugranas llegan muy dolidos ya que en la jornada pasada, el domingo, cayeron 1-2 ante el Real Madrid en El Clásico.

Tanto el Rayo Vallecano como el Barcelona saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas y ganar en el aspecto anímico; en la tabla general encontramos a los Rayistas en la séptima posición con 16 puntos, mientras que los Blaugranas son novenos con 15 unidades, aunque con un duelo pendiente en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Rayo Vallecano vs Barcelona.

