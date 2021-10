Juventus vs Sassuolo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Serie A 2021-22

Serie A

Abrimos las emociones de este miércoles 27 de octubre siguiendo con la jornada 10 de la Serie A 2021-2022, cuando la Juventus vuelva a casa con la misión de quedarse con la victoria y tomar un respiro, pero tendrán que recibir a un Sassuolo que intentará dar la campanada y salir con vida del Juventus Stadium.

Hora y Canal Juventus vs Sassuolo

Sede: Juventus Stadium, Turín, Italia

Hora: 6:30 pm de Italia. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos

Canal: ESPN en Latinoamérica.

Juventus vs Sassuolo en VIVO

El cuadro de la Juventus ha tenido una campaña complicada, siguen sin mostrar su mejor fútbol pero quieren mantenerse en ascenso. Después de 9 jornadas suman 4 victorias, 3 empates y han sido vencidos en un par de ocasiones.

La Vecchia Signora viene de un buen empate en la jornada pasada, el domingo, cuando visitaron al Inter de Milán en un duelo que parecía perderían, pero al 89 Paulo Dybala apareció con un penal para poner el 1-1 final.

Por su parte, el Sassuolo ha tenido una buena temporada en términos generales luchando en media tabla fuera de la zona de descenso. Ellos cosechan 3 triunfos, par de empates y han caído en 4 choques.

Los Neroverdi llegan motivados tras su buen triunfo de la jornada pasada cuando recibieron al Venezia logrando doblegarlos 3-1 con anotaciones de Domenico Berardi y Davide Frattesi, así como un autogol.

Tanto la Juventus como el Sassuolo saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la lucha por sus objetivos; en la tabla general encontramos a la Vecchia Signora en la sexta posición con 15 puntos, mientras los Neroverdi son treceavos con 11 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Juventus vs Sassuolo.

Juventus vs Sassuolo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Serie A 2021-22

Last modified: octubre 26, 2021

Etiquetas: Canal Juventus vs Sassuolo