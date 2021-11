Fecha, Hora y Canal Canelo Álvarez vs Caleb Plant Pelea Título Supermediano 2021

Box

Una vez más es Semana de Pelea en Las Vegas. Sin City está preparada para albergar a la estrella más grande de todo el boxeo cuando el campeón unificado de peso súper mediano Canelo Álvarez busque lograr un estatus indiscutible en la división de las 168 libras contra el campeón de la FIB Caleb Plant este sábado 6 de noviembre desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

Álvarez ha sido un equipo de demolición de un solo hombre desde que subió de peso para “atreverse a ser grande” contra enemigos más fuertes. Marchó a través de Callum Smith, Avni Yilidirim y Billy Joe Saunders para ganar los títulos de peso súper mediano de la AMB, la OMB y el CMB, con un violento KO sobre ex campeón de peso semipesado Sergey Kovalev. Plant, mientras tanto, ganó el título de la FIB en 168 libras en enero de 2019 y ha realizado tres defensas exitosas desde entonces.

Cartelera Canelo vs Plant

Saul “Canelo” Álvarez (c) -900 vs Caleb Plant (c) +600, campeonato de peso súper mediano WBC, WBA, IBF, WBO

Elvis Rodríguez -240 vs Juan Pablo Romero +200, superligero

Rey Vargas -1500 vs Leonardo Baez +850, peso supergallo

Anthony Dirrell -420 vs Marcos Hernández +330, peso súper mediano

Fecha, Hora y Canal Canelo vs Plant

Fecha: 6 de noviembre

Ubicación: MGM Grand Garden Arena – Las Vegas

Hora de inicio: 6 p.m. PT / 9 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m. en México.

Canal: Showtime PPV | Transmisión: Showtime.com o la aplicación Showtime en Estados Unidos. Box Azteca en México. ESPN en Latinoamérica.

