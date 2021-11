UFC 268 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Usman vs Covington 2 en Directo?

UFC

Casi dos años después de que el último evento PPV de UFC tuvo lugar en la Gran Manzana debido al COVID-19, la promoción regresa al Madison Square Garden con una cartelera cargada que seguramente deleitará a los fanáticos que se han perdido toda la acción con UFC 268, todo sucede desde Nueva York este sábado 6 de noviembre, con dos peleas por el título en juego.

La pelea más grande aterriza en el evento principal donde los rivales Kamaru Usman y Colby Covington luchan por segunda vez con el título de peso welter en disputa. Pero el evento coestelar también presenta una revancha cuando la campeona de peso paja femenino Rose Namajunas se enfrenta a la ex campeona Weili Zhang por segunda vez consecutiva. Además, un “evento principal de la gente” abre las festividades cuando Justin Gaethje se enfrenta a Michael Chandler en una competencia de peso ligero fundamental.

Usman y Covington entablaron una guerra total en diciembre de 2019, con Usman anotando un nocaut técnico tardío después de romperle la mandíbula a Covington. Covington ha llegado a sugerir que hubo una conspiración contra él en la primera reunión. Si bien Usman ha logrado victorias sobre Jorge Masvidal (dos veces) y Gilbert Burns, Covington solo obtuvo una victoria desde que perdió ante Usman, deteniendo al ex campeón Tyron Woodley.

Podría haber fuegos artificiales una vez más cuando Namajuans y Zhang se enfrenten en el evento co-estelar después de que “Thug Rose” anotó un brutal nocaut con una patada a la cabeza en abril. La derrota rompió una racha de 20 victorias consecutivas para Zhang, quien había sido nada menos que dominante en su carrera antes de la derrota. Obtuvo una victoria por decisión sobre Joanna Jedrzejcyzk en marzo de 2020 en una pelea que ganó los honores de la Pelea del Año. Ahora, busca venganza inmediata en la misma arena donde Namajunas ganó el oro por primera vez hace cuatro años.

A continuación se muestra la cartelera completa para el sábado por la noche desde el Madison Square Garden, así como toda la información que necesita.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 268?

Fecha: sábado 6 de noviembre

Primeras preliminares: 3:30 p.m PT / 6:30 p.m. ET en Estados Unidos. 5:30 p.m en México.

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Star+ en México. ESPN Knockout en Sudamérica.

Cartelera UFC 268

Cartelera Principal

Kamaru Usman (c) vs Colby Covington

Rose Namajunas (c) vs Zhang Weili

Frankie Edgar vs Marlon Vera

Shane Burgos vs Billy Quarantillo

Justin Gaethje vs Michael Chandler

Cartelera Preliminar

Alex Pereira vs Andreas Michailidis

Al Iaquinta vs Bobby Green

Phillip Hawes vs Chris Curtis

Edmen Shahbazyan vs Nassourdine Imavov

Ian Garry vs Jordan Williams

Primeras Preliminares

Gian Villante vs Chris Barnett

Dustin Jacoby vss John Allan

Melsik Baghdasaryan vss TJ Laramie

CJ Vergara vs Ode’ Osbourne

Cómo ver UFC 268: Usman vs Covington 2

En los Estados Unidos, las primeras preliminares de la UFC 268 se podrán ver por UFC Fight Pass, a partir de las 6:30 p.m. ET, se transmitirá también por UFC Fight Pass, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español. Las preliminares continuarán por ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + a las 8 p.m. ET, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN+, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 268 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 268 es de 69,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 89,98 dólares por UFC 268 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá, las primeras preliminares están en TSN y UFC Fight Pass, las preliminares están en TSN y RDS, y la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México se podrá ver por Star+ en su sistema de cable, mientras que en el resto de Latinoamérica será por ESPN.

UFC 268 en VIVO

Así que estamos listos para disfrutar de esta excelente cartelera con peleas muy atractivas que seguramente harán vibrar a la afición. Aquí les tendremos todo lo que vaya pasando.

