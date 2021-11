UFC 268: Frankie Edgar vs Marlon Vera EN VIVO Repetición Cobertura, Resultado, Ganador

UFC

Los veteranos de peso gallo de la UFC Frankie Edgar y Marlon Vera irán a la guerra este sábado 6 de noviembre en UFC 268 dentro del Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, Nueva York.

Es posible que Glover Teixeira haya retrocedido el reloj hace unas noches, pero las clases de peso más ligero son aún más duras para los atletas de edad avanzada, y el ex campeón Edgar parece estar descubriendo el camino difícil. La leyenda de 40 años ha dividido un par de combates desde que bajó a las 135 libras, pero si uno da un paso atrás, la simple verdad es que Edgar ha estado perdiendo la mayoría de las veces en los últimos tiempos. No se puede decir lo mismo de “Chito”. En algún momento alrededor de 2018, Vera realmente comenzó a juntarlo todo y, como resultado, se convirtió en uno de los luchadores de acción más consistentes de su división. Como resultado, ha entrado en la clasificación, aunque la imagen del título sigue eludiéndolo.

Echemos un vistazo más de cerca a las claves de la victoria de cada hombre:

Frankie Edgar

Récord: 24-9-1

Victorias clave: Pedro Munhoz (UFC en ESPN 15), BJ Penn (TUF 19 Finale, UFC 118, UFC 112), Chad Mendes (TUF 22 Finale), Gray Maynard (UFC 136), Jeremy Stephens (UFC 205), Cub Swanson (UFC Fight Night 128, UFC Fight Night 57), Urijah Faber (UFC Fight Night 66)

Derrotas clave: Jose Aldo (UFC 200, UFC 156), Cory Sandhagen (UFC Vegas 18), Max Holloway (UFC 240), Brian Ortega (UFC 222), Chan Sung Jung (UFC Fight Night 165)

Claves para la victoria: a pesar de las luchas recientes, Edgar no se queda atrás. Sigue siendo uno de los mejores en mezclar su lucha y boxeo, y cuando es capaz de derribar a su oponente, Edgar rara vez se queda corto.

La lucha libre parece ser la clave aquí. Hace uno o dos años, tal vez Edgar tenía una buena oportunidad de frustrar a Vera con el movimiento y el volumen, pero ese ya no es el caso. En este punto, una batalla de pie prolongada parece garantizar realmente que Vera lo lastime en algún momento, y pocos son mejores en el enjambre que el nativo de Ecuador.

Es bastante simple: Edgar tiene que derribar y controlar a Vera para ganar esta pelea. Afortunadamente, otros lo han hecho antes, aunque rara vez parece fácil. Se puede convencer a Vera de que alcance con sus golpes, proporcionando buenas aberturas a sus caderas. Además, Vera siempre se ha destacado más con presentaciones desde su espalda, una estrategia que nunca ha molestado a “La Respuesta”.

Si José Aldo puede robarle un round a Vera a través de derribos y control de espalda, tal vez Edgar pueda tomar un par de manera similar.

Marlon Vera

Récord: 17-7-1

Victorias clave: Sean O’Malley (UFC 252), Davey Grant (UFC Vegas 29), Brian Kelleher (UFC en FOX 25), Frankie Saenz (UFC Fight Night 148), Brad Picket (UFC Fight Night 107)

Derrotas clave: Jose Aldo (UFC Vegas 17), Song Yadong (UFC en ESPN 8), Douglas Silva de Andrade (UFC Fight Night 125), John Lineker (UFC Fight Night 119)

Claves de la victoria: Marlon Vera termina las peleas. “Chito” ha combinado el brutal kickboxing de distancia con golpes al cuerpo desagradables y un doloroso trabajo de clinch para convertirse en un delantero verdaderamente castigador, y si su oponente se resbala en la lona, ​​el cinturón negro ha acabado con ocho de sus enemigos por sumisión.

14 años después de su carrera en UFC, el plan está en Frankie Edgar, particularmente en el departamento de standup. A pesar de todo su movimiento, Edgar todavía puede cronometrarse con tiros rectos mientras se lanza hacia adelante, y su pantorrilla definitivamente está allí para ser pateada. Vera es un delantero experimentado y seguramente buscará capitalizar esos rasgos.

Como implica la sección de Edgar, la clave más importante para la victoria aquí para Vera es que se mantenga de pie. Tiene que tener cuidado de no extender demasiado sus golpes, lanzar patadas atrapables y estar de espaldas a la cerca. Si Vera es derribado, tiene que empezar a luchar antes de que Edgar pueda establecer la primera posición.

La violencia de Vera en todos los rangos también debería ayudarlo a evitar los intentos de derribo.

Frankie Edgar vs Marlon Vera en VIVO

Ninguno de los dos puede permitirse perder este combate.

Edgar permanece clasificado dentro del Top 10 gracias a su decisión dividida sobre Pedro Munhoz, pero esa victoria no puede sostenerlo indefinidamente. Si el nativo de Nueva Jersey quiere permanecer entre los mejores 135 libras del mundo, tiene que rechazar a Vera. De lo contrario, es posible que se salga de la clasificación por completo, y UFC no ha sido particularmente amable con los ex campeones mayores en las rachas perdedoras últimamente.

También hay mucho en juego para Vera, quien se ha ido solo 2-2 después de que su racha de cinco victorias consecutivas lo empujó a las filas. “Chito” todavía tiene algo de impulso y una sólida base de fans, gracias “Suga”, pero no quiere convertirse en el próximo joven peleador que se muestre con Edgar. La victoria podría impulsarlo al Top 10, pero al mismo tiempo, una derrota realmente lo apagaría.

UFC 268: Frankie Edgar vs Marlon Vera EN VIVO Repetición Cobertura, Resultado, Ganador

