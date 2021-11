Canelo Álvarez vs Caleb Plant EN VIVO Round x Round Dónde ver, Ganador Pelea Box 2021

Uncategorized

Canelo Álvarez y Caleb Plant pelean por el título de campeón indiscutible de peso supermediano. La mayoría le da a Álvarez la ventaja, pero esta es la razón por la que Plant podría dar la gran campanada.

Canelo Álvarez es ampliamente considerado como el mejor boxeador libra por libra del mundo. Caleb Plant carece del reconocimiento de nombre de Álvarez, pero puede ser su mejor oponente desde las dos peleas de Álvarez con Gennady Golovkin.

El MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, NV, es el escenario del Canelo vs Plant este sábado 6 de noviembre. Los cuatro cinturones de peso súper mediano del boxeo están en juego, y el ganador se convierte en el campeón indiscutible.

Esa es una decoración preciada que pocos en el deporte logran. A pesar de todos los logros de boxeo de Álvarez, nunca ha sido un campeón indiscutible. ¿Puede el desvalido invicto alterar el nombre más grande del boxeo?

Canelo Álvarez vs Caleb Plant en VIVO

Las probabilidades están en contra de Plant. Según Wynnbet.com, tiene probabilidades de 6-1. Sí, Álvarez merece ser el favorito, pero esas son grandes probabilidades en contra de un campeón actual.

Plant (21-0, 12 KOs) es el campeón de la FIB. Derrotó a José Uzcategui en el 2019 por decisión unánime para ganar su título. Lo ha defendido con éxito tres veces, pero el nombre más grande en esa lista es un Caleb Truax descolorido. Truax es un ex campeón, pero superó su mejor momento cuando luchó contra Plant.

Plant no electrizó al público con su victoria por decisión en enero sobre Truax, pero ganó fácilmente la pelea. El luchador, originario de Ashland City, TN, es dos años menor que Álvarez a los 29 años. Esa es una discrepancia de edad insignificante, pero ha boxeado 303 rounds menos que Canelo.

Álvarez (56-1-2, 38 KOs) tiene una gran ventaja en experiencia y profundidad de currículum, pero también ha recibido mucho más castigo que Plant. Hasta ahora, Álvarez ha aplastado a la mayoría de sus oponentes, pero cada peleador solo puede tomar tantos tiros en el ring.

Es poco probable que Álvarez haya alcanzado ese número todavía. En mayo, venció a Billy Joe Saunders, noqueando a Saunders en el octavo round después de romper su hueso orbital en pedazos.

Plant tiene un conjunto de habilidades similar al de Saunders. Es más un luchador de contragolpe que tiene reflejos rápidos de velocidad de mano de élite. No espere que Álvarez vs. Plant termine de la misma manera que Álvarez vs. Saunders. Además, no espere que Plant logre la sorpresa.

Predicción Canelo Álvarez vs Caleb Plant

Plant es un mejor atleta que Saunders y más hábil que Callum Smith, quien perdió una decisión desigual ante Álvarez en 2020. Smith se rompió el bíceps temprano contra Álvarez y pudo pasar la campana final. La pelea no estuvo cerrada, pero Smith estuvo lejos del 100 por ciento.

Un Plant sano debería poder llegar hasta el final con Canelo. Aquellos que están eligiendo a Álvarez para noquear a Plant no le están dando suficiente crédito a Plant. Es un golpeador hábil con un poder decente y es un campeón por una razón.

Plant es un comodín que entra en esta lucha. Nunca ha sido realmente probado en el ring porque nunca ha peleado contra un luchador de nivel A. Podría sorprender a mucha gente haciendo las cosas semicompetitivas contra Álvarez.

Saunders fue competitivo hasta que su hueso orbital cedió. Si Plant puede evitar una lesión grave, debería ganar unas cuatro rondas contra Álvarez. No espere más de él.

Para el sexto asalto, Álvarez encontrará su mojo y romperá metódicamente a Plant, pero no lo suficiente como para noquearlo. Plant entrará en modo supervivencia en la ronda 9 y tendrá que huir del poderoso Alvarez.

Álvarez tiene la velocidad para neutralizar los reflejos de Plant en la recta final. Mantendrá a Plant a la defensiva y acumulará puntos en la tarjeta. Álvarez terminará la pelea lanzando, y Plant estará esquivando. No puedes ganar una pelea si no sueltas las manos, por eso Canelo ganará por decisión unánime.

Plant debería perder, pero al menos puede verse bien haciéndolo. Eso sería suficiente para que Plant salve las apariencias y obtenga más días de pago importantes en el futuro.

Canelo Álvarez vs Caleb Plant EN VIVO Round x Round Dónde ver, Ganador Pelea Box 2021

Last modified: noviembre 5, 2021

Etiquetas: Caleb Plant