Armenia vs Alemania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Eliminatorias UEFA 2022

Seguimos con las emociones de la jornada 10 y última de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2022 este domingo 14 de noviembre, cuando Armenia busque aprovechar su condición de local para dar la campanada que les permita mantener la velita encendida, pero tendrán que recibir a Alemania que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Republican Stadium.

Sede: Estadio Republicano Hanrapetakan, Ereván, Armenia

Hora: 6:00 pm de Alemania. 11:00 am en México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Bolivia y Venezuela. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

La selección de Armenia ha tenido una buena actuación en términos generales mostrándose mucho mejor que en otros procesos, aunque el Mundial es prácticamente imposible. Después de 9 jornadas suman 3 victorias, 3 empates y han caído derrotados en 3 ocasiones.

Los Armenios vienen de un duro golpe en la jornada del jueves siendo aplastados en casa 0-5 por Macedonia y con eso quedaron virtualmente eliminados del camino a Qatar.

Por su parte, Alemania ha impuesto condiciones en estas eliminatorias teniendo ya su boleto al Mundial tras cosechar 8 triunfos y una derrota en 9 jornadas, por lo que intentarán cerrar con todo.

Die Mannschaft viene de un aplastante triunfo en la jornada pasada, el jueves, cuando recibieron a Liechtenstein con dobletes de Thomas Muller y Leroy Sané, así como anotaciones de Ilkay Gundogan, Marco Reus y Bote Baku, mientras que un par de autogoles sellaron la masacre.

Tanto Armenia como Alemania saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo para cerrar con el pie derecho; en el Grupo J los Armenios marchan cuartos con 12 puntos, mientras que Die Mannschaft es líder con 24 unidades. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Armenia vs Alemania.

Last modified: noviembre 13, 2021

Etiquetas: Alemania