Croacia vs Rusia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Eliminatorias UEFA 2022

Abrimos la actividad de este domingo 14 de noviembre con un partidazo directo por la clasificación al Mundial 2022 en las Eliminatorias de la UEFA, ya que Croacia buscará aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les de el boleto a Qatar, pero tendrán que recibir a Rusia que necesita salir con vida del Poljud.

Hora y Canal Croacia vs Rusia

Sede: Estadio Poljud, Split, Croacia

Hora: 8:00 am en México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia y Venezuela. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Croacia vs Rusia en VIVO

La selección de Croacia ha cumplido con un buen papel en estas eliminatorias al sumar 6 victorias, par de empates y un descalabro en 9 jornadas, sin embargo saben que no hay margen de error, se jugarán el todo por el todo este domingo.

Los Croatas vienen de una gran victoria el pasado jueves cuando visitaron a Malta logrando aplastarlos 1-7 con doblete de Lovro Majer y anotaciones de Ivan Perisic, Duje Caleta-Car, Mario Pasalic, Luka Modric y Andrej Kramaric.

Por su parte, Rusia también lo ha hecho bien en las eliminatorias con saldo de 7 triunfos, un empate y un solo partido perdido, pero igual todas sus aspiraciones estarán en lo que hagan este domingo.

Los Rusos vienen de un contundente triunfo en la jornada pasada, el jueves, cuando recibieron a Chipre venciéndolos sin problemas 6-0 con doblete de Aleksandr Yerokhin y goles de Fiodor Smolov, Andréi Mostovoi, Aleksei Sutormin y Anton Zabolotny.

Tanto Croacia como Rusia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán a “matar o morir”, el que se quede con la victoria estará firmando su boleto a Qatar, mientras que el empate les daría el boleto a los Rusos al marchar como líderes del sector H con 22 puntos, contra los 20 de los Croatas. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Croacia vs Rusia.

