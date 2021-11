Liga de Expansión Apertura 2021

Los Venados lograron su boleto a la liguilla de la Liga de Expansión Apertura 2021 al vencer 2-1 a los Cimarrones en Sonora en el duelo por el repechaje.

El partido arrancó de manera pareja, Cimarrones intentaba imponer condiciones estando en casa, pero los Venados se mostraban más sólidos y al 42 Ayron del Valle sirvió a Ángel López que no perdonó el 0-1. Para el segundo tiempo, apenas corrían 9 minutos cuando Alfonso Luna aumentaba la ventaja de Venados, eso obligó a Cimarrones a irse con todo, pero el gol del descuento no llegaba, hasta que al 89 apareció José Saavedra para descontar, sin embargo el empate ya no llegó.

Así, los Venados lograron su boleto a los cuartos de final donde espera rival, mientras los Cimarrones quedaron eliminados de la Liga de Expansión. Cimarrones 1-2 Venados.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Cimarrones vs Venados 1-2 Repechaje Liga de Expansión Apertura 2021

Etiquetas: Ángel López