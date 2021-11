Detroit Lions vs Chicago Bears EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 12 NFL 2021

NFL

La tradicional triple cartelera de Acción de Gracias de la NFL comienza con un enfrentamiento clásico de la división “Black and Blue”, cuando los Detroit Lions dan la bienvenida a los Chicago Bears al Ford Field.

Los Lions (0-9-1) todavía están buscando su primera victoria de 2021, pero le han dado a sus dos últimos enfrentamientos, incluido un empate con los Steelers en la Semana 10 para poner fin a su racha de 12 derrotas consecutivas. Mientras tanto, los Bears (3-7) sufrieron otra decepción en el último cuarto la semana pasada, esta vez contra un equipo de los Ravens sin Lamar Jackson.

Chicago busca romper una racha de cinco derrotas consecutivas contra un oponente al que ya derrotaron esta temporada (24-14 en la Semana 4), mientras que Detroit busca la sorpresa para agravar los problemas de los Bears.

Hora y Canal Lions vs Bears

Kickoff: jueves 25 de noviembre a las 9:30 a.m. PT / 12:30 p.m. ET en Estados Unidos. 11:30 a.m. en México.

TV: FOX en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Bears-3.5

Tres cosas a tener en cuenta

1.- ¿Puede Dalton impulsar esta ofensiva?

El martes, el entrenador en jefe Matt Nagy confirmó lo que casi todos esperaban. Andy Dalton comenzará el jueves con Justin Fields lesionado.

Fields había completado solo cuatro de 11 pases para 79 yardas (con 23 yardas terrestres) la semana pasada contra Baltimore, antes de ser empujado un poco hacia la mitad del tercer cuarto debido a una lesión en las costillas. Pruebas adicionales revelaron costillas magulladas, no rotas, pero la lesión combinada con el corto cambio resultó en que los Bears le dieran la salida a Dalton. Nagy dijo que Fields no estará activo el jueves, lo que significa que Nick Foles servirá como reserva de Dalton.

Dalton ciertamente comenzó a funcionar cuando reemplazó a Fields el domingo pasado. En su primera acción desde la Semana 5, el veterano de 11 años completó 11 de 23 para 201 yardas y dos touchdowns. Fue una de las principales razones por las que Chicago tuvo la oportunidad de derrotar a Baltimore, ya que puso al equipo a una ventaja de 13-9 con 1:41 por jugarse.

Después de hacer muy poco a la ofensiva con Fields en el control, Dalton conectó con el ala cerrada Jimmy Graham para completar 23 yardas en su primer saque y siguió con un pase de pantalla a Darnell Mooney que resultó en un touchdown de 60 yardas y dio los Bears tienen una ventaja de 7-6. Su segundo touchdown fue un strike de 49 yardas a Marquise Goodwin al final del último cuarto. Nagy optó por ir a por dos (después de una brusca penalización de pase a los Ravens), pero el pase de Dalton fue incompleto.

Desafortunadamente, la defensiva de Chicago no pudo proteger la ventaja tardía, ya que el mariscal de campo de reserva de Baltimore Tyler Huntley, comenzando por Jackson (enfermedad), marchó a los Ravens 72 yardas en cinco jugadas (con una penalización de cada equipo mezclado) para el touchdown ganador del juego con solo quedan 22 segundos.

De lo contrario, la mediocre defensiva de los Bears al final del juego arruinó lo que hubiera sido una impresionante actuación de relevo de Dalton. Como era de esperar, algunos fanáticos después del juego presionaron para que fuera el titular sobre Fields, independientemente del estado de lesión del novato. Nagy dijo que tiene la esperanza de que Fields esté lo suficientemente saludable para comenzar contra Arizona en la Semana 13.

2.- Los Lions no se irán en silencio

En los últimos dos juegos, el peor equipo de la NFL ha sorprendido a todos. Hace dos semanas, obligaron a los Steelers a hacer tiempo extra y terminaron empatados después de perder sus primeros ocho juegos de la temporada. La semana pasada, los Lions superaron a los Browns 10-0 en la segunda mitad y casi se salieron de la carretera molestos. Ahora buscan juntar esas actuaciones para finalmente comerse esa esquiva primera “W” de la temporada.

Con Dalton a la cabeza, tendrá la tarea de encontrar una manera de obtener más producción de una ofensiva que se ubica penúltima en la NFL en yardas por juego (287.9) y última en ofensiva aérea (155.8 ypg). Los Bears están promediando sólo 16,3 puntos por partido (29º), aunque han tenido cierto éxito en el manejo del balón (132,1 ypg, sexto). Esa fue la clave del éxito en el primer encuentro con los Lions, ya que David Montgomery corrió para 106 yardas y dos touchdowns. Ese es también el juego en el que se lesionó la rodilla, lo que lo llevó a IR a corto plazo y lo hizo perder cuatro semanas.

Detroit también tiene algunos problemas de lesiones como mariscal de campo. Jared Goff se perdió el juego de la semana pasada debido a una lesión en el oblicuo con Tim Boyle comenzando en su lugar. El martes, el entrenador en jefe Dan Campbell dijo que Goff estaba progresando y que el equipo “se está inclinando hacia” su titular.

Independientemente de quién comience bajo el centro en Acción de Gracias, no es como si el juego aéreo lo hubiera estado iluminando últimamente. Goff y Boyle se han combinado para 191 yardas aéreas (154 netas) sin touchdowns y dos selecciones (ambas de Boyle) en los últimos dos juegos. Si no fuera por el juego terrestre, los Lions no hubieran sido competitivos contra los Steelers o los Browns. D’Andre Swift ha acumulado 266 yardas en 47 acarreos en estos dos últimos juegos. Promedió casi 10 yardas por intento terrestre el domingo pasado en Cleveland. Pero a pesar de esa producción (y las contribuciones de un par de otros), Detroit ha logrado un total de 26 puntos en sus últimos dos juegos, uno de los cuales incluyó un período extra.

La falta de ofensiva echó a perder las actuaciones un tanto sólidas consecutivas de la defensa de los Lions. Si bien los Steelers y los Browns superaron las 130 yardas terrestres en Detroit, la defensiva limitó el daño en el marcador (3 TD totales, 3 FG) y también generó un total de cinco puntos en esos dos juegos. Fueron especialmente tacaños en la segunda mitad de ambos partidos, cediendo un total de seis puntos.

Así que ahora, los Lions buscarán una actuación más equilibrada de ambos lados del balón en casa contra un enemigo conocido. Ciertamente, esta no es una defensa clásica de los Bears, ya que el equipo ocupa el puesto 23 contra la carrera (122,8 ypg) y está cediendo 343,9 yardas (11º) y 24,0 puntos (19º) por partido. Chicago está empatado en el liderato de la liga con 31 capturas, incluidas seis la semana pasada, pero estará sin Khalil Mack por el resto de la temporada y ha lidiado con muchas otras lesiones en defensa.

Pero incluso con la reciente explosión de Swift, Detroit ocupa el puesto 16 en ofensiva terrestre (114,2 ypg) y es tan malo como los Bears cuando se trata de lanzar la pelota (197,8 ypg, 30º) y anotar (16,0 puntos por partido, 30º). Y aunque a la defensiva de Detroit le ha ido mejor en las últimas semanas, el trabajo general muestra un equipo en el que se puede correr (140,5 ypg permitidos, 31º) y que cederá puntos (27,3 puntos por partido, 30º). Este juego podría reducirse a qué ofensiva actúa en conjunto o qué defensa domina los procedimientos.

3.- Centro de atención de Acción de Gracias

Como anfitrión original del Día de Acción de Gracias, Detroit ciertamente ha jugado su parte de juegos durante las vacaciones. Los Lions tienen foja de 37-42-2 en el Día de Turquía y han perdido sus últimos cuatro enfrentamientos. Aún así, ese es un mejor récord que su marca de 539-674-27 desde que comenzaron a jugar el Día de Acción de Gracias en 1934.

Chicago tampoco es ajeno a jugar en Acción de Gracias. Esta será la aparición número 37 de los Bears, que romperá un empate con Green Bay por la mayor parte de un equipo anfitrión no tradicional (Dallas es el otro). Chicago tiene foja de 19-15-2, con la aparición más reciente en 2019, una victoria por 24-20, lo adivinaste, Detroit. Los Bears también tienen una ventaja de 10-8 sobre sus rivales divisionales de toda la vida en sus enfrentamientos del Día de Acción de Gracias.

Detroit Lions vs Chicago Bears en VIVO

Dejando de lado los factores de las vacaciones, Chicago ha ganado seis de los últimos siete encuentros con Detroit, incluido su encuentro de la Semana 4 en Soldier Field. Ninguna ofensiva lo ha estado iluminando esta temporada, por lo que los puntos podrían ser difíciles de conseguir, o podrían ser abundantes ya que ambas defensas han tenido su parte de lapsos. Este juego puede reducirse a qué equipo controla la línea de golpeo y es más efectivo correr el balón. Los Bears tienen mejores estadísticas en ese sentido y podría decirse que están a solo un par de jugadas de ser un equipo de .500. Los Lions han jugado mejor últimamente, pero aún tienen que ganar un partido. La racha perdedora de Chicago es más larga, pero su juego terrestre y su carrera de pases serán suficientes para lograr una victoria muy necesaria en el Día de Turquía.

Predicción: Bears 17, Lions 14

noviembre 24, 2021

Etiquetas: Chicago Bears