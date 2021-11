México vs Canadá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Femenil 27 Noviembre 2021

Amistosos

Partido muy atractivo tendremos este sábado 27 de noviembre con un amistoso femenil internacional donde México buscará seguir demostrando su crecimiento y aprovechando al máximo estos duelos, ahora se medirá a Canadá que saldrá a imponer su jerarquía en el Centro de Alto Rendimiento de la CDMX.

Hora y Canal México vs Canadá

Sede: CAR, CDMX, México

Hora: 11:00 am de México. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Facebook Live

México vs Canadá en VIVO

La selección de México continua su preparación de la mano de Mónica Vergara con la misión de llegar al Mundial Femenil 2023, las eliminatorias están por iniciar, así que es vital el aprovechar estos últimos amistosos.

El Tricolor tuvo actividad por última vez el pasado 23 de octubre cuando lograron una gran victoria 6-1 sobre Argentina, un mes antes habían derrotado 2-0 a Colombia.

Por su parte, Canadá es la vigente campeona Olímpica tras su histórica participación en Japón hace unos meses, por lo que ahora se concentrará en llegar al Mundial 2023 donde buscarán pelear por el titulo.

La Hoja de Maple tuvo actividad hace un mes en un par de amistosos en casa donde vencieron 5-1 y 1-0 a Nueva Zelanda.

Tanto México como Canadá saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de conseguir la victoria que les permita demostrar que están listas para lo que viene, para las entrenadoras será una buena oportunidad de afinar detalles. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. México vs Canadá.

