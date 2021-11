Juventus vs Atalanta EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Serie A 2021-22

Serie A

Gran partido tendremos este sábado 27 de noviembre en la jornada 14 de la Serie A 2021-2022, cuando la Juventus busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los meta a la pelea por los puestos europeos, pero recibirán a un Atalanta que saldrá decidido a llevarse el botín de Turín.

Hora y Canal Juventus vs Atalanta

Sede: Juventus Stadium, Turín, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

Juventus vs Atalanta en VIVO

El cuadro de la Juventus ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en media tabla, sin margen de error. En la jornada pasada doblegaron 0-2 al Lazio para colocarse con 6 victorias, 3 empates y han perdido en 4 choques.

La Vecchia Signora viene de un duro golpe a mitad de semana en la Champions League donde visitaron al Chelsea siendo aplastados 4-0.

Por su parte, el Atalanta ha cumplido con una buena campaña manteniéndose entre los líderes. En la jornada pasada golearon 5-2 al Spezia para colocarse con 7 triunfos, 4 empates y un par de descalabros.

La Dea también tuvo actividad a media semana en la Champions League visitando al Young Boys en un duelo que parecían perder, hasta que al 87 Luis Muriel salvó el 3-3 final.

Tanto la Juventus como el Atalanta saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita recuperar la confianza y pelear por sus objetivos; en la tabla general encontramos a la Vecchia Signora en la octava posición con 21 puntos, mientras La Dea es cuarto con 25 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Juventus vs Atalanta.

