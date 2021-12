Porto vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Champions League 2021-22

Champions League 2021-2022

Partidazo de poder a poder directo por la clasificación tendremos este martes 7 de diciembre en el cierre de la fase de grupos de la Champions League 2021-2022, cuando el Porto busque aprovechar su condición de local para sumar la victoria que les de el boleto, pero recibirán a un Atlético de Madrid que no tiene margen de error, saldrán a “matar o morir” en su visita al do Dragao.

Sede: Estadio do Dragao, Oporto, Portugal

Hora: 8:00 pm de Portugal y 9:00 pm de España. 2:00 pm de México y Centroamérica. 3:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 5:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica. HBOMax en México.

El cuadro del Porto ha tenido un desempeño irregular en esta Champions donde suman una victoria, par de empates y par de derrotas, pero llegan a esta última fecha dependiendo de si mismos para avanzar. En la jornada pasada cayeron 2-0 en su visita al Liverpool.

Los Dragones están teniendo una gran temporada en la Primeira Liga de Portugal donde marchan como co-líderes. El pasado viernes visitaron al Portimonense logrando doblegarlos 0-3 con anotaciones de Vitor Ferreira y Otávio, así como un autogol.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha tenido una Champions muy complicada poniendo su clasificación en riesgo. En la jornada pasada, en casa, cayeron 0-1 ante el Milán, eso los dejó con un triunfo, un empate y 3 partidos perdidos.

Los Colchoneros han tenido una temporada irregular también en LaLiga donde marchan cuartos. El pasado sábado recibieron al Mallorca siendo superados 1-2.

Tanto el Porto como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita firmar su clasificación, no hay margen de error en este cierre de fase de grupos de la Champions League. Los Dragones son ligeros favoritos al estar en casa, el triunfo les daría la clasificación, mientras el empate los dejaría esperando el resultado del otro juego, los Colchoneros necesitan ganar y que el Milán no gane. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Porto vs Atlético de Madrid.

