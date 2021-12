Julio César Chávez Jr vs David Zegarra EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2021

Box

El ex campeón mundial de peso mediano del CMB, Julio César Chávez Jr., se está embarcando en lo que sin duda es la última oportunidad para redimirse.

El boxeador mexicano, de 35 años, volverá al ring este sábado 18 de diciembre en su natal Culiacán, Sinaloa, y enfrentará al boxeador peruano David Zegarra, quien tiene 37 años con una carrera muy discreta.

Hora y Canal Chávez Jr vs Zegarra

Sede: Palenque de la Feria Ganadera, Culiacán, Sinaloa, México

Hora: 7:00 pm de Sinaloa y 8:00 pm del centro de México. 6:00 pm PT / 9:00 pm ET en Estados Unidos. 9:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

Canal: Azteca 7 (Box Azteca).

Julio César Chávez Jr vs David Zegarra en VIVO

David Zegarra ha participado en 34 peleas profesionales, de las cuales ganó 24, perdió 6 y empató 4.

Está en una racha de tres derrotas consecutivas, con derrotas ante Ali Akhmedov, David Lemieux y Stefan Haertel, todos por nocaut.

Por su parte, Chávez Jr. ha perdido dos de sus últimas tres peleas, con derrotas por decisión ante Anderson Silva y Mario Cazares.

La derrota ante Silva, una leyenda de UFC de 46 años, fue devastadora.

El veterano mexicano ha prometido restaurar lo que queda de su carrera.

El “Hijo de una leyenda” ahora está cortando a muchas personas que cree que lo estaban usando para su nombre y promete tomar su preparación en serio.

“Voy a ganar, ahora estoy más tranquilo. El 18 de diciembre pelearé por el apoyo y ganaré porque ahora estoy mucho más tranquilo, me prepararé mucho mejor, estoy más a gusto. Me preocupé por todos y nadie se preocupaba por mí, ahora solo me preocupo por mí y no me preocupo por nadie más ”, dijo Chávez Jr.

Así que estamos listos para darle una nueva oportunidad a Chávez Jr que sabe que una nueva derrota los dejaría todavía con menos margen de error a sus 35 años, mientras que para David Zegarra es la gran oportunidad de cerrar su carrera con una histórica victoria.

Julio César Chávez Jr vs David Zegarra EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2021

Last modified: diciembre 18, 2021

Etiquetas: Chávez Jr vs Zegarra