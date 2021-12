Indianapolis Colts vs New England Patriots EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 15 NFL 2021

NFL

El sábado por la noche, los New England Patriots llevarán su racha ganadora de siete juegos al Circle City para enfrentar a los Indianapolis Colts que buscan los playoffs en el Lucas Oil Stadium.

Los Patriots (9-4) se han convertido en el mejor equipo de la AFC después de comenzar la temporada con solo 2-4. Cuando se trata de tamaño y físico, New England podría ser el mejor equipo del país. Hace dos semanas, impusieron absolutamente su voluntad como visitantes contra Buffalo, corriendo el balón 46 veces y lanzando la menor cantidad de pases en un juego de la NFL desde 1974 con tres, venciendo a los Bills 14-10 en condiciones tremendamente tempestuosas. Ahora, recién salidos de su semana de descanso, los Patriots buscan mantener su tren en marcha hacia una octava victoria consecutiva y otra impresionante victoria como visitantes.

Los Colts (7-6) también vienen de una semana de descanso y ahora se encuentran con un lugar en los playoffs (sexto sembrado). Hace dos semanas, hicieron exactamente lo que necesitaban contra los Texans, desmantelando a Houston como visitantes, 31-0. Indy ha ganado cuatro de sus últimos cinco juegos de pelota y seis de sus últimos ocho para ayudar a superar ese terrible comienzo de año 0-3. Una victoria contra Nueva Inglaterra el sábado por la noche consolidaría aún más su posición en los playoffs, pero también provocaría el caos en el resto de la imagen de la postemporada.

Hora y Canal Colts vs Patriots

Kickoff: sábado 18 de diciembre a las 5:20 p.m. PT / 8:20 p.m. ET en Estados Unidos. 7:20 p.m. en México.

TV: NFL Network en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Colts -2.5

Tres cosas a tener en cuenta

1.- Carrera de Pats D vs JT28

La defensiva de New England tiene el frente siete más grande y posiblemente el más imponente físicamente de toda la NFL. Pero su mayor ventaja es su capacidad para adaptarse a cada oponente, ya que el entrenador en jefe Bill Belichick cambia sus esquemas defensivos de una semana a otra. En lo que va de la temporada, esta unidad defensiva de los Patriots ha sido tan dinámica como cualquier defensiva de New England desde sus primeras carreras en el Super Bowl de Belichick con tipos como Willie McGinest, Mike Vrabel, Ty Law y Tedy Bruschi.

Esta versión de los Patriots D es la unidad más tacaña de la liga con 15,4 puntos permitidos por partido. En sus últimas cinco victorias, han sido una fuerza pura, limitando a los equipos a solo 7.2 puntos por juego, nunca permitiendo más de 20 puntos. Han sido excepcionales contra la carrera, manteniendo a las ofensivas rivales a menos de 100 yardas por tierra en cinco de sus últimos siete juegos.

Pero los Patriots aún tienen que enfrentar un ataque terrestre tan peligroso y tenaz como el juego terrestre de los Colts. Indy es el mejor de la liga en golpear la piedra, ocupando el primer lugar en yardas por acarreo (5.1) y el segundo en yardas terrestres por juego (151).

Jonathan Taylor es el mejor corredor de la NFL en este momento, sin excepción, liderando la liga con 1,348 yardas y 16 touchdowns terrestres. Al igual que la defensa de los Pats, Taylor no tiene un estilo de juego distinto. Puede desgastar a una defensa en el transcurso de un juego con carreras de poder entre los tackles, con suficiente destreza para esquivar a los apoyadores en espacios reducidos, y velocidad de escapada para llevar a uno a la casa desde más de 40 yardas. Lidera la liga en tacleadas evadidas, yardas creadas, velocidad de juke, yardas terrestres por encima de las expectativas, yardas terrestres antes y después del contacto y carreras explosivas.

Es asombroso que el entrenador en jefe Frank Reich haya necesitado 10 juegos antes de darle a Taylor más de 20 acarreos en un juego. Desde entonces, el único juego de acarreo no 20 que Taylor tuvo fue contra Tampa Bay, una derrota de los Colts. Taylor todavía pudo marcar a los Bucs para 5.1 yardas por acarreo y un touchdown a pesar de tener solo 16 acarreos. No es de extrañar que los Colts tengan marca de 7-0 cuando Taylor alcanza la marca de las 100 yardas esta temporada. El hombre es un monstruo.

Esperaría una fuerte dosis de Taylor esta semana contra los Pats. A pesar de que su defensa terrestre ha sido tan dura en los últimos tiempos, New England tuvo un contratiempo recientemente contra una línea ofensiva similar a la de los Colts cuando permitieron a los Titans empujar 270 yardas corriendo por su garganta con D’Onta Foreman y Dontrell. Hilliard (¿quién?) Corriendo el balón.

Ver estas dos enormes líneas del frente empujarse y empujarse entre sí podría ser el factor más importante en este juego. Con el centro Ryan Kelly de regreso en la alineación esta semana para Indy, y el gran Quenton Nelson a su izquierda inmediata, deben gustar las oportunidades de los Colts con Taylor en el backfield.

2.- Tenga cuidado con lo que desea: edición Mac Jones

No hay duda al respecto, al igual que los Colts, la ofensiva de los Patriots se basa en su juego de poder terrestre. Los Pats tienen nueve juegos consecutivos de ganar al menos 100 yardas por tierra y correr el balón en el 49.1 por ciento de sus jugadas ofensivas, la sexta marca más alta en la liga. Los corredores Damien Harris (754 yardas, 4,6 ypc) y Rhamondre Stevenson (429, 4,3) han formado un formidable golpe uno-dos, y la línea O de los Pats es tan dura como parece. Nueva Inglaterra no contará con Harris el sábado debido a una lesión en el tendón de la corva, por lo que Stevenson asumirá un papel más importante y Brandon Bolden también recibirá algunos toques.

Espero totalmente que los Colts sean agresivos en sus intentos de detener el juego terrestre de los Pats. Busque al coordinador defensivo Matt Eberflus para apilar la caja con sus apoyadores y marcar blitzes durante toda la noche. Los Colts probablemente confían lo suficiente en sus dinámicos backs defensivos en la cobertura de hombre a hombre como para bombardear más de lo habitual contra Jones. Es bastante promedio contra el blitz, ubicándose en el puesto 17 en yardas por intento (6.9) y calificación (86.1) contra la presión.

Al atacar a Jones, los Colts esperarán evitar que lance a las líneas laterales, donde es más peligroso, y más hacia el medio del campo donde casi nunca lanza. Jones solo tiene cinco pases completos entre los hashes desde la semana 6.

Y ahí radica el golpe sobre Jones. Está demasiado seguro. Es solo un administrador de juegos. Está en el puesto 23 en yardas aéreas completadas (5.3) y yardas aéreas previstas (7.6), en el puesto 22 en tiros profundos (43) y en el vigésimo en tiros de peligro. No corre muchas oportunidades con el fútbol.

Pero seguro no significa malo. En el caso de los Patriots, se trata de equilibrio. De hecho, el ataque aéreo de los Patriots, especialmente Jones, ha sido realmente bueno durante esta racha de siete victorias consecutivas. Durante esta carrera, Jones está completando el 69.4 por ciento de sus lanzamientos, con un índice de 106.1 y una relación de touchdown a intercepción de 9-2. Los ocho juegos de Jones con una tasa de finalización de al menos el 70 por ciento son la mayor cantidad en la NFL este año. Y sus números en situaciones de pases de acción de juego son aproximadamente ocho puntos mejores en todos los ámbitos que en tiros estándar.

Entonces, si bien sus números pueden no ser los de Rodgers o Brady (todavía), Jones ha demostrado que es una parte vital de esta ofensiva de los Patriots y del éxito del equipo en general. Pruébalo si te atreves, Indy.

3.- Protege la pelota, gana el juego

Como se ha dicho muchas veces, el éxito en la NFL se reduce a quién es el más saludable, quién protege el balón y quién se lo lleva. Esa ecuación es nuestra piedra y un lugar difícil para el sábado por la noche.

Los Colts y los Patriots son los dos mejores equipos de la liga cuando se trata de forzar pérdidas de balón, ocupando el primer y segundo lugar en porcentaje de pérdidas defensivas, respectivamente. Los Colts lideran la liga en pérdidas de balón forzadas con 29, incluidos 14 balones sueltos recuperados. La defensiva de Nueva Inglaterra es tercera con 26 pérdidas de balón ganadas y ocupa el segundo lugar con 19 intercepciones. En cada uno de sus últimos tres juegos, los Patriots han forzado nueve puntos y los Colts ocho. Las siete intercepciones del esquinero de Nueva Inglaterra J.C. Jackson y los cinco balones sueltos forzados del apoyador de Indy Darius Leonard ocupan el segundo lugar en sus respectivas categorías en la NFL esta temporada.

Por otro lado, ambos equipos son muy buenos para proteger el fútbol, ​​especialmente a sus mariscales de campo. A pesar de algunas intercepciones que desafiaron el juego a principios de año, Carson Wentz todavía está teniendo el mejor año de su carrera protegiendo el fútbol. En los últimos cinco juegos, Wentz solo tiene tres pérdidas de balón, dos de las cuales fueron intercepciones (que no fueron su culpa) contra Tampa Bay. Jones protege la pelota como un veterinario experimentado. Solo ha regalado el balón tres veces en la racha de siete juegos de los Pats con solo ocho selecciones este año.

En pocas palabras, el equipo que mejor proteja la pelota saldrá ganando. Si el juego se convierte en un festival de pérdidas de balón, creo que eso favorecería a Indy y la capacidad de su ofensiva para atacar con la gran jugada.

Indianapolis Colts vs New England Patriots en VIVO

Este juego está sumamente igualado y con dos equipos muy equilibrados. Para mí, se trata de estilos de entrenamiento. Reich es agresivo y audaz, pero a veces se aleja de su pan y mantequilla. Si bien Belichick siempre se apega al plan, incluso si eso significa solo lanzar tres pases en un juego. Si Reich le da a Taylor al menos 25 acarreos, me gustan las oportunidades de los Colts en casa. Pero también aprendí a no descartar nunca a un equipo entrenado por Belichick.

Predicción: Patriots 24, Colts 22

