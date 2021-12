Feignies vs PSG EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa de Francia 2021-22

Ligue 1

Buen partido tendremos este domingo 19 de diciembre en los 32avos de final de la Copa de Francia 2021-2022, donde el Feignies buscará hacer un duelo digno soñando con la gran campanada al recibir a un PSG que saldrá a cumplir con el trámite y firmar su clasificación en su visita al Hainaut.

Hora y Canal Feignies vs PSG

Sede: Estadio du Hainaut, Valenciennes, Francia

Hora: 9:00 pm de Francia. 2:00 pm de México y Centroamérica. 3:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 5:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Feignies vs PSG en VIVO

El cuadro del Feignies milita en la Ligue 3 de Francia donde está teniendo una temporada irregular peleando en media tabla. El pasado sábado visitaron al Union Sportive de Chantilly igualando 1-1.

EFAFC logró su boleto a esta ronda el pasado 27 de noviembre cuando Malick Sambou logró empatar a uno al 90+4 para irse hasta los penales donde se quedaron con el triunfo.

Por su parte, el PSG es el gran dominador en la Ligue 1 donde es líder. El pasado domingo no tuvieron problemas para vencer 2-0 al Mónaco con doblete de Kylian Mbappé.

El París estará iniciando su participación en esta Copa donde es el vigente campeón, de hecho ha llegado a la final en las últimas 7 ediciones, además de que se ha coronado campeón en 6 de esas 7 ocasiones.

Tanto el Feignies como el PSG saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de hacer un buen papel y avanzar, pero la realidad es que el París no debería tener problemas para seguir su camino, a pesar de que se espera que salgan con un plantel alternativo, Leo Messi, Neymar y Mbappé no estarían en la cancha. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Feignies vs PSG.

