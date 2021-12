Alabama vs Cincinnati EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cotton Bowl 2022

NFL

El Playoff de fútbol americano universitario 2021-22 comienza oficialmente el viernes por la tarde con Alabama y Cincinnati enfrentándose en el Goodyear Cotton Bowl Classic por un boleto al campeonato nacional. Es un enfrentamiento de David contra Goliath en Arlington, ya que Crimson Tide está haciendo su séptimo viaje a la eliminatoria de CFB y tiene la vista puesta en su séptimo título nacional con el entrenador Nick Saban. Este es el primer viaje de los Bearcats a los playoffs, y el equipo del entrenador Luke Fickell hizo historia en el proceso al convertirse en el primer equipo del Grupo de 5 en llegar a una semifinal.

Los viajes a los playoffs de la CFB y al campeonato nacional son una expectativa anual en Tuscaloosa, pero el camino de Alabama hacia el puesto número uno no fue fácil. El Crimson Tide abrió el año con una victoria 44-13 sobre Miami, pero tuvo que contener a Florida (31-29) en el Swamp dos semanas después. Después de victorias consecutivas, Alabama tropezó 41-38 en College Station. Esa derrota no dejó margen de error para Crimson Tide. El equipo de Saban respondió ganando, pero las victorias contra LSU (20-14), Arkansas (42-35) y Auburn (24-22 en cuatro prórrogas) no fueron fáciles o se basaron en las jugadas de último minuto para mantener la ventaja. victoria. Esas victorias cerradas y algunas jugadas dudosas a veces dejaron a Alabama como un perdedor frente a Georgia en el Juego de Campeonato de la SEC. Sin embargo, el equipo de Saban cumplió con el momento gracias a los grandes días de la defensa y el mariscal de campo Bryce Young, guiando a Crimson Tide a una victoria por 41-24 y al octavo título de la SEC del programa desde 2009.

Aunque un equipo del Grupo de 5 nunca ganó un lugar en el CFB Playoff entrando en la temporada 2021, un viaje a la semifinal de cuatro equipos por parte de Cincinnati estaba a su alcance si lograba ir 13-0. El equipo de Fickell eliminó a Miami (Ohio) y FCS Murray State antes de enfrentar una racha crucial de dos juegos en Indiana y Notre Dame. Los Bearcats despacharon a los Hoosiers 38-24, seguido de una victoria como visitante en South Bend sobre los Fighting Irish (24-13). El equipo de Fickell estuvo muy cerca en el juego de conferencias con victorias sobre Navy (27-20) y Tulsa (28-20), pero Cincinnati encontró su siguiente marcha en la recta final, superando a SMU, East Carolina y Houston por una puntuación combinada de 118-47.

Alabama tiene una ventaja de 5-0 en la serie contra Cincinnati, pero los dos equipos no han jugado desde 1990. Los Bearcats tienen marca de 2-1 en juegos de tazón bajo Fickell. Los Crimson Tide tienen marca de 11-3 en los duelos de postemporada (excluyendo los juegos por el título nacional en la era CFB Playoff) bajo Saban.

Hora y Canal Alabama vs Cincinnati

Kickoff: viernes 31 de diciembre a las 11:30 a.m. PT / 3:30 p.m. ET en Estados Unidos. 2:30 p.m. en México.

Dónde: AT&T Stadium (Arlington, Texas)

TV: ESPN en Estados Unidos y México

Spread: Alabama -13.5

Cuando Alabama tiene la pelota

La versión 2021 de la ofensiva de Alabama no es tan dinámica como la que llevó al equipo a un campeonato nacional el año pasado. Sin embargo, no está lejos de ese nivel. Detrás del ganador de Heisman y mariscal de campo Bryce Young, Crimson Tide promedió 42.5 puntos por juego y 6.7 yardas por snap este otoño y lideró la SEC con 12 jugadas de más de 50 yardas.

Young es el catalizador que hace que toda la ofensiva vaya a por el coordinador Bill O’Brien. El estudiante de segundo año pasó para 4,322 yardas y 43 touchdowns a solo cuatro selecciones en la temporada regular. Además, conectó el 68 por ciento de sus lanzamientos, promedió 9.4 yardas por intento y se jactó de una calificación de mariscal de campo de 175.5. Young guardó lo mejor para el final, quemando a Georgia para 421 yardas y tres touchdowns en el Juego de Campeonato de la SEC para llevar a Alabama a un título de conferencia y al puesto número uno en el Playoff de la CFB. Con Young a la cabeza, Alabama tiene un promedio de 37.4 intentos de pase por juego, la mayor cantidad en una sola temporada con Saban. El camino de Crimson Tide hacia una victoria el viernes fluye a través de Young y su capacidad para lanzar constantemente por el aire.

El elenco de apoyo de Young sufrió un revés cuando John Metchie III se rompió el ligamento anterior cruzado al final del segundo cuarto del juego por el título de la SEC. Metchie lideró al equipo con 96 recepciones, convirtiendo esas recepciones en 1,142 yardas y ocho anotaciones. Con Metchie fuera, un enfoque más defensivo puede cambiar al arma de gran jugada Jameson Williams (68 rec., 1,445 yardas, 15 TD). Además, la ausencia de Metchie requerirá que otros jugadores se enfrenten a una situación difícil. Slade Bolden (32 rec.), Traeshon Holden (15), Javon Baker (siete) y JoJo Earle (12) deberían estar más involucrados como receptores, mientras que Cameron Latu (20) y Jahleel Billingsley (16) contribuirán como ala cerrada.

Un fuerte juego terrestre ha sido un elemento básico de los equipos de Saban en Tuscaloosa. Sin embargo, como resultado de las salidas clave a lo largo de la línea ofensiva y como corredor, Crimson Tide está promediando solo 4.1 yardas por carrera en 2021, lo que también ilustra por qué el éxito ofensivo depende del brazo derecho de Young. Brian Robinson Jr. lidera el juego terrestre para O’Brien con 1,071 yardas y 14 touchdowns y debería estar más cerca del 100 por ciento después de que una lesión en la pierna contra Auburn lo obligó a jugar con menos fuerza en el juego por el título de la SEC. La profundidad detrás de Robinson es una preocupación después de que Roydell Williams y Jase McClellan se perdieran debido a una lesión. Trey Sanders es el segundo corredor de O’Brien, pero el receptor convertido Christian Leary y el ex apoyador Demouy Kennedy son los siguientes.

Es una batalla de fuerza contra fuerza cuando la ofensiva de Alabama tiene la pelota. Solo dos equipos, LSU y Auburn, mantuvieron el Crimson Tide por debajo de los 30 puntos este año. ¿Puede Cincinnati convertirse en el tercero? Esta defensa no permitió que un oponente anotara más de 28 puntos en un concurso este año y terminó la temporada regular manteniendo a los equipos con solo 16.1 puntos por juego y 4.32 yardas por jugada. Además, los Bearcats no permiten grandes jugadas (solo seis de más de 40 yardas) y ocupan el primer lugar en la AAC en defensa de la zona roja.

Bajo Fickell y el coordinador Mike Tressel, los Bearcats han armado una defensiva que no tiene una debilidad evidente. Solo un equipo (Tulsa) corrió más de 200 yardas contra Cincinnati, ya que esta unidad limitó a los equipos a 3.3 yardas por acarreo. Lanzar la pelota contra la secundaria de los Bearcats es igual de desafiante. Detrás del dúo All-America del esquinero Ahmad Gardner y Coby Bryant, la defensa limitó las ofensivas rivales a solo 10 puntajes de pase y se ubicó en el puesto número 1 a nivel nacional en defensa de eficiencia de pase. Ayudar a la defensa del pase es un frente destacado anclado por cuatro selecciones All-AAC del primer equipo: los linieros Myjai Sanders y Curtis Brooks y los apoyadores Darrian Beavers y Joel Dublanko.

Reducir la velocidad de la ofensiva de Alabama será un desafío monumental para Cincinnati. ¿Pueden los Bearcats ganar suficientes batallas al frente con su defensa base para no dedicar más atención a la carrera de pases? Si pueden, eso hace que frenar a Young sea un poco más fácil. Además, Cincinnati necesita apuntalar cualquier debilidad contra la carrera y mantener a Robinson (y las piernas de Young) bajo control. No permitir grandes jugadas es otra necesidad.

Cuando Cincinnati tiene la pelota

Al igual que en Alabama, el éxito ofensivo de Cincinnati comienza con su mariscal de campo. Desmond Ridder, un abridor de cuatro años, condujo a los Bearcats a un promedio de 39.2 puntos por juego y 6.93 yardas por jugada esta temporada. Cincinnati ha anotado al menos 30 puntos en 10 de sus 13 juegos y promedió al menos 6.7 yardas por jugada en cada uno de los últimos cinco partidos.

Ridder no solo ha mejorado como pasador en su tiempo en Cincinnati, sino que su capacidad para realizar jugadas en el suelo es un factor x que la defensiva de Alabama debe tener en cuenta el viernes. El senior conectó el 65.9 por ciento de sus lanzamientos este año para 3,190 yardas y 30 touchdowns a ocho selecciones y agregó 361 yardas y seis anotaciones adicionales en el suelo. Los Bearcats necesitan que Ridder entregue su juego más difícil del año el viernes, y el nativo de Kentucky ha jugado bien en lugares clave. En la derrota del Peach Bowl contra Georgia el año pasado, Ridder conectó 24 de 37 lanzamientos para 206 yardas y dos touchdowns. En una victoria clave contra Notre Dame este otoño, el senior anotó tres veces y totalizó 323 yardas.

Ridder no tiene un receptor All-American para apuntar, pero la suma de las partes forma un grupo sólido para el juego aéreo de Cincinnati. Alec Pierce ha sido el objetivo favorito de Ridder en 2021, atrapando 50 pases para 867 yardas y ocho anotaciones. Tyler Scott (26 rec.), Tre Tucker (32) y Michael Young (24) completan los principales contribuyentes como receptores en la temporada regular. Los alas cerradas Josh Whyle (25) y Leonard Taylor (27) son factores x para observar el viernes. Los dos jugadores se combinaron para 10 de las 33 recepciones de touchdown del equipo este año.

Sin embargo, la ofensiva de Cincinnati no se trata solo de Ridder. El corredor Jerome Ford corrió para 1,243 yardas y 19 touchdowns esta temporada y lideró la AAC con seis carreras de más de 40 yardas. La transferencia de Alabama tuvo cinco esfuerzos de 100 yardas, incluidos 187 en el juego por el título de la AAC sobre Houston. Una gran jugada o dos de Ford impulsaría significativamente las esperanzas de sorpresa de los Bearcats. Encontrar espacio para correr dependerá de qué tan bien la línea ofensiva de Cincinnati maneje el frente defensivo de Alabama. Aunque los Bearcats tienen equipos limitados a solo 20 capturas, esta unidad aún tiene que enfrentarse a un frente como el que Crimson Tide trae a Dallas.

La defensiva de Alabama ingresa a los playoffs manteniendo a los equipos a 4.7 yardas por centro y 20.2 puntos por juego este año. Solo uno de sus últimos siete oponentes (Arkansas) eclipsó más de 24 puntos. Los equipos rivales han tenido problemas para encontrar espacio para correr contra esta defensa (solo se permiten 82.8 yardas terrestres por juego), y la carrera de pases (46 capturas) liderada por el apoyador Will Anderson Jr., ganador del Trofeo Bronko Nagurski, ha sido implacable. En la parte trasera, Crimson Tide ha sido propenso a ceder algunas jugadas importantes a veces y se ubica en el puesto 66 a nivel nacional en defensa de eficiencia de pase.

Para que Cincinnati gane, Ridder tiene que ofrecer otra actuación sólida en todos los aspectos, Ford necesita un par de grandes jugadas en el suelo y la ofensiva tiene que anotar un touchdown cuando entra en la zona roja. Además, aguantar en las trincheras, posiblemente la mayor preocupación al entrar en el Cotton Bowl, para darle tiempo a Ridder para lanzar y carriles para que Ford corra detrás es una necesidad.

Alabama vs Cincinnati en VIVO

¿Puede David matar a Goliat? ¿O simplemente Alabama está preparada para otra gran victoria en camino a otro título nacional? El momento no debería ser demasiado grande para Cincinnati. Fickell tendrá a los Bearcats listos para jugar, y la defensa puede ganar algunas batallas en la primera mitad cuando Young encuentre su equilibrio con un cuerpo de receptores renovado sin Metchie. Sin embargo, en la segunda mitad, la ventaja de Crimson Tide en la línea de golpeo en la defensa, junto con más profundidad en ambos lados de la pelota, comienza a aparecer. Young conecta con Williams para una gran jugada, Robinson produce un juego fuerte en el suelo y la defensa de Alabama pone las abrazaderas en Cincinnati en la segunda mitad para reservar un viaje al juego por el título nacional.

Predicción: Alabama 34, Cincinnati 20

