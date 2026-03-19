Tigres vs Cincinnati EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

Written by: marzo 19, 2026 CONCACAF Champions Cup 2026

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Cincinnati vs Tigres

¡El Volcán tiene que arder por la remontada! Este jueves, los Tigres reciben al Cincinnati con una misión casi imposible: revertir el 3 por 0 sufrido en la ida y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El equipo felino sabe que en casa no hay imposibles, pero el margen de error es cero si no quieren sumar un amargo fracaso.

Los dirigidos por Guido Pizarro necesitan una noche perfecta. Un gol del Cincinnati obligaría a Tigres a marcar cinco, por lo que la defensa deberá estar impecable y el ataque, liderado por André-Pierre Gignac, deberá recuperar el olfato goleador que les faltó en los últimos partidos.

En la Liga MX vienen de un pobre 0-0 en casa ante Querétaro el domingo.

Por su parte, el Cincinnati llega con una ventaja cómoda, pero herido en su orgullo tras ser goleado en la MLS el fin de semana 6-1 por el New England. Saben que Tigres ya les metió tres en este mismo estadio el año pasado, así que no se pueden confiar. 

¿Podrán los felinos lograr la hazaña o el equipo de Ohio sellará su pase a los cuartos?

Nuestro pronóstico: Tigres ganará el partido impulsado por su gente, pero la ventaja de la ida es muy grande. Ganan los Regios 3-1, pero avanza el Cincinnati. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 19, 2026
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