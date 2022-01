Liga Española 2021-2022

El Barcelona tomó un respiro en el arranque del año logrando vencer 1-0 al Mallorca en la jornada 19 de la Liga Española 2021-2022.

Con una alineación muy parchada, Xavi logró que su Barcelona tomará las riendas desde el arranque del duelo, mientras Mallorca parecía esperar alguna oportunidad, no había claridad, hasta que al 44 Mingueza sirvió a Luuk de Jong que no perdonó el 0-1. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía con el Barcelona siendo mejor, pero el Mallorca también se animaba y se quedaba cerca del empate, pero finalmente no hubo más.

Con esta victoria el Barcelona arribó a 31 puntos colocándose en la quinta posición dejando al Mallorca en el puesto 15 con 20 unidades de LaLiga. El Barca visitará al Linares el miércoles en la Copa del Rey. Mallorca 0-1 Barcelona.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Mallorca vs Barcelona 0-1 Liga Española 2021-2022

Last modified: enero 2, 2022

Etiquetas: Barcelona