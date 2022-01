Manchester United vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Se cierra la actividad de la jornada 21 de la Premier League 2021-2022 este lunes 3 de enero con un gran partido donde el Manchester United buscará aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los mantenga en carrera por competencias europeas, pero recibirán a unos Wolves que saldrán a dar la sorpresa a Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Wolves

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Reino Unido, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester United vs Wolves en VIVO

El cuadro del Manchester United ha tenido una campaña irregular con algunos altibajos, saben que no hay margen de error en casa en la pelea por boletos europeos. Después de 18 duelos suman 9 victorias, 4 empates y han caído en 5 duelos.

Los Red Devils vienen de una gran victoria el pasado jueves cuando recibieron al Burnley logrando doblegarlos 3-1 con anotaciones de Scott McTominay y Cristiano Ronaldo, así como un autogol.

Por su parte, los Wolves lo han hecho bien manteniéndose en la pelea por competencias europeas, pero igual saben que no pueden aflojar. Ellos cosechan 7 triunfos, 4 empates y han sido derrotados en 7 compromisos.

Los Lobos no han tenido actividad desde el pasado 19 de diciembre empatando 0-0 ante el Chelsea. Sus siguientes dos partidos fueron pospuestos por el COVID.

Tanto el Manchester United como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por competencias europeas en el arranque del 2022. En los pronósticos los Red Devils son favoritos, pero los Lobos, de Raúl Jiménez, intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Wolves.

Manchester United vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 21 Premier League 2021-22

(*Si te sirvió el canal ayúdanos compartiendo! Gracias)

Narración:

Last modified: enero 3, 2022

Etiquetas: Canal Manchester United vs Wolves