Liga de Expansión Clausura 2022

Arranca la actividad de la Liga de Expansión Clausura 2022 este miércoles 5 de enero con un buen duelo donde los Alebrijes buscarán sumar sus primeros puntos aprovechando su condición de local al recibir a Cancún que también saldrá decidido a sumar sus primeros puntos en su visita al ITO.

Hora y Canal Alebrijes vs Cancún

Sede: Estadio Tecnológico de Oaxaca, Oaxaca

Hora: 7:00 pm

Canal: ESPN

Alebrijes vs Cancún en VIVO

El cuadro de los Alebrijes arranca una nueva temporada con la ilusión renovada intentando volver a los primeros planos después de la decepcionante campaña pasada donde quedaron eliminados en la fase regular al terminar en el quinceavo puesto, por lo que esperan mejorar esta vez.

Oaxaca tuvo una pretemporada muy fuerte sabiendo que el juego en conjunto es la clave, mientras que entre los refuerzos sumaron a Eduardo Banda e Irvin Ortiz.

Por su parte, Cancún fue una de las grandes decepciones de la campaña pasada al finalizar en el último puesto, situación que los tiene obligados a cambiar el rumbo. Federico Vilar sabe que será vital el arrancar con el pie derecho.

Los Caribeños tuvieron uan fuerte pretemporada sumando a varios refuerzos entre los que destacan Raúl Suárez, Osciel de la Cruz y Arturo Sánchez, pero saben que lo vital es el juego en conjunto.

Tanto los Alebrijes como Cancún saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita arrancar el año con el pie derecho y demostrarle a su afición que esta temporada será distinta, realmente no hay un claro favorito porque no sabemos muy bien que esperar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Alebrijes vs Cancún.

Alebrijes vs Cancún EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Liga de Expansión Clausura 2022

Last modified: enero 4, 2022

Etiquetas: Alebrijes de Oaxaca