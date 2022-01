Milán vs Roma EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Serie A 2021-22

Serie A

Gran partido nos espera este jueves 6 de enero en la reanudación de la Serie A 2021-2022 en la jornada 20, donde el Milán buscará aprovechar su condición de local para llevarse el triunfo y seguir en la pelea por el título, pero recibirá a la Roma que intentará sorprender en San Siro.

Hora y Canal Milán vs Roma

Sede: Estadio San Siro, Milán, Italia

Hora: 6:30 pm de Italia. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. Paramount+ en Estados Unidos.

Milán vs Roma en VIVO

El cuadro del Milán ha tenido una buena campaña siendo uno de los protagonistas, sin embargo saben que no hay margen de error en la carrera por el liderato. Después de 19 jornadas suman 13 victorias, 3 empates y han sido vencidos en otros 3 duelos.

Il Diavolo tuvo un buen cierre de año el pasado 22 de diciembre cuando visitaron al Empoli logrando doblegarlos 2-4 con doblete de Franck Kessié y goles de Alessandro Florenzi y Theo Hernández.

Por su parte, la Roma esta teniendo un buen torneo peleando por competencias europeas, pero igual saben que la competencia esta muy cerrada. Ellos cosechan 10 triunfos, par de empates y han caído en 7 compromisos.

La Loba no pudo cerrar la primera vuelta como hubiesen querido el pasado 22 de diciembre cuando recibieron a la Sampdoria en un duelo que parecían ganar con gol de Eldor Shomurodov al 72, pero al 80 los empataron para el 1-1 final.

Tanto el Milán como la Roma saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas y arrancar el año con el pie derecho; en la tabla general encontramos a Il Diavolo como sublíder con 42 puntos, mientras La Loba es sexto con 32 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Milán vs Roma.

