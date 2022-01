Granada vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Buen partido tendremos este sábado 8 de enero en la jornada 20 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Granada busque aprovechar su condición de local intentando dar la sorpresa, pero recibirá a un Barcelona que saldrá a imponer su jerarquía en su dura visita al Estadio Los Cármenes.

Como llegan los equipos

El cuadro del Granada ha tenido una campaña irregular, aunque parecen venir con paso ascendente e intentarán seguir con esa buena inercia. Después de 19 jornadas suman 5 victorias, 8 empates y han sido vencidos en 6 choques.

Los Nazaríes vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron a Elche en duelo donde su rival se quedó con 10 prácticamente desde el medio tiempo, pero no fueron capaces de anotar para el 0-0 final.

Por su parte, el Barcelona ha tenido una temporada irregular intentando mejorar de la mano de Xavi. En la jornada pasada vencieron 0-1 al Mallorca para colocarse con 8 triunfos, 7 empates y 4 partidos perdidos.

Los Blaugranas tuvieron actividad a media semana en la Copa del Rey donde sufrieron para vencer 1-2 al Linares con anotaciones de Dembélé y Ferran Jutglá.

Tanto el Granada como Barcelona saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Nazaríes en la treceava posición con 23 puntos, mientras los Blaugranas son quintos con 31 unidades en LaLiga.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 20 de septiembre en la primera vuelta en Camp Nou. En aquel choque Domingos Duarte parecía darle el triunfo a los Nazaríes, pero al 90 Ronald Araujo salvó el empate para los Blaugranas.

Hora y Canal Granada vs Barcelona

El juego entre Granada vs Barcelona se estará disputando en punto de las 6:30 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 9:30 am del Pacífico y 12:30 pm del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 11:30 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 12:30 pm

Bolivia y Venezuela: 1:30 pm

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 2:30 pm

La transmisión del partido Barcelona vs Granada en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Movistar LaLiga en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por ESPN+. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Granada vs Barcelona en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que llegan decididos a conseguir la victoria. Los Blaugranas son favoritos por su mayor jerarquía, pero la realidad es que no vienen jugando bien y eso buscará ser aprovechado por los Nazaríes para salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Granada vs Barcelona.

Granada vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Liga Española 2021-22

Last modified: enero 7, 2022

Etiquetas: Barcelona