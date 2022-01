Chelsea vs Chesterfield EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2021-22

Premier League 2021-2022

Buen partido nos espera este sábado 8 de enero en la tercera ronda de la FA Cup 2021-2022, cuando el Chelsea busque imponer su jerarquía y su condición de local para llevarse el triunfo y la clasificación, sin embargo saben que no pueden caer en excesos de confianza ante un Chesterfield que saldrá sin nada que perder por la gran campanada en el Stamford Bridge.

Hora y Canal Chelsea vs Chesterfield

Sede: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Hora: 6:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Chelsea vs Chesterfield en VIVO

El cuadro del Chelsea esta teniendo una buena temporada en la Premier League donde marchan segundos, aunque se han rezagado de la cima. El pasado domingo recibieron al Liverpool firmando un entretenido empate 2-2.

Los Blues vuelven a esta competencia con la misión de volver a ser protagonistas tras el sabor agridulce de la campaña pasada donde llegaron a la final, pero la perdieron a manos del Leicester City, así que ahora irán por el título.

Por su parte, el Chesterfield milita en la Conference National, que viene siendo la quinta división del fútbol inglés, donde es líder en solitario. El pasado sábado vencieron al King’s Lynn Town con solitaria anotación de Liam Mandeville.

The Spireites logró su boleto a esta ronda de la Copa el pasado 5 de diciembre cuando, como visitantes, vencieron 0-2 al Salford con anotaciones de Liam Mandeville y James Kellermann.

Tanto el Chelsea como el Chesterfield saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita avanzar de ronda, aunque la realidad es que los Blues son amplios favoritos, incluso deberían golear, pero no deberán confiarse. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Chesterfield.

