Coyotes vs Morelia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Liga de Expansión Clausura 2022

Se cierra la actividad de la jornada 1 de la Liga de Expansión Clausura 2022 este domingo 9 de enero con un gran duelo donde los Coyotes de Tlaxcala buscarán aprovechar su condición de local para sumar sus primeros puntos, pero tendrán que recibir a un Atlético Morelia que saldrá decidido a imponer su calidad en su visita al Tlahuicole.

Hora y Canal Coyotes vs Morelia

Sede: Estadio Tlahuicole, Tlaxcala

Hora: 5:00 pm

Canal: TUDN

Coyotes vs Morelia en VIVO

El cuadro de los Coyotes arranca esta nueva temporada con la misión de pelear, al menos, por el repechaje después de su mala campaña pasada donde quedaron fuera en la primera fase al finalizar treceavos.

Tlaxcala tuvo varios movimientos en el mercado destacando las llegadas del Kampa Ruiz, Kevin Magaña y Joshua Canales, entre otros. El 29 de diciembre cayeron 3-0 ante el Pachuca en un amistoso.

Por su parte, el Morelia viene de una temporada agridulce ya que terminó en la tercera posición, sin embargo fueron eliminados en cuartos de final, lo que significó un duro golpe, por lo que intentarán cambiar la historia y ahora si pelear por el ansiado título.

Los Michoacanos tuvieron algunos movimientos en el mercado destacando la llegada de Victor Milke y Vicente Poggi, pero sufrieron las bajas de Martín Barragán y Carlos Guzmán. El 30 de diciembre cayeron 3-2 ante el Toluca en un amistoso.

Tanto los Coyotes como el Morelia saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita iniciar la campaña con el pie derecho, realmente no hay un claro favorito porque no sabemos muy bien que esperar de cada uno en esta Liga de Expansión. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Coyotes vs Morelia.

