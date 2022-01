Aston Villa vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Buen partido tendremos este sábado 15 de enero siguiendo con la jornada 22 de la Premier League 2021-2022, cuando el Aston Villa busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria y tomar revancha al recibir a un Manchester United que saldrá decidido a imponer su jerarquía en su visita al Villa Park.

Hora y Canal Aston Villa vs Manchester United

Sede: Villa Park, Birmingham, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Reino Unido, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Aston Villa vs Manchester United en VIVO

El cuadro del Aston Villa ha tenido una campaña complicada peleando en la parte baja de la tabla. Vienen de una dura derrota en la jornada pasada cayendo 2-1 ante el Brentford para colocarse con 7 victorias, un empate y 11 partidos perdidos.

Por su parte, el Manchester United ha tenido una temporada difícil siendo una de las decepciones. En la jornada pasada cayeron en casa 0-1 ante los Wolves, lo que los dejó con 9 triunfos, 4 empates y 6 partidos perdidos, por lo que no hay margen de error.

Estos dos equipos se vieron las caras apenas el pasado lunes en la tercera ronda de la FA Cup en Old Trafford. En aquel choque los Red Devils se quedaron con la victoria y la clasificación con solitaria anotación de Scott McTominay, por lo que los Villanos buscarán la revancha.

Tanto el Aston Villa como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Villanos en la catorceava posición con 22 puntos, mientras los Red Devils son séptimos con 31 unidades, ambos con duelos pendientes en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Aston Villa vs Manchester United.

