Girona vs Rayo Vallecano EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa del Rey 2021-2022

Liga Española 2021-2022

Foto: @eterngirona

Buen partido tendremos este sábado 15 de enero en los octavos de final de la Copa del Rey 2021-2022, cuando el Girona busque aprovechar su condición de local para sumar la victoria que les de el boleto a la siguiente ronda, pero recibirán a un Rayo Vallecano que saldrá decidido a imponer su jerarquía en su visita al Montilivi.

Hora y Canal Girona vs Rayo Vallecano

Sede: Estadio Municipal Montilivi, Gerona, Barcelona, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

El cuadro del Girona milita en la segunda división de España donde está teniendo un buen torneo al ubicarse en sexto puesto. El pasado domingo recibieron al Fuenlabrada logrando vencerlos 2-1 con goles de Alejandro Baena y Christian Stuani.

Blanc-i-Vermells logró su boleto a esta ronda el pasado jueves 6 de enero cuando, en casa, lograron vencer a Osasuna con solitaria anotación de David Junca.

Por su parte, el Rayo Vallecano ha sido una de las revelaciones en LaLiga ubicándose en la séptima posición general. El pasado domingo recibieron al Betis en un duelo en el que igualaron 1-1 con anotación de Iván Balliu.

Los Rayistas lograron su boleto a esta ronda el pasado miércoles 5 de enero cuando, como visitantes, lograron vencer al Mirandés con solitaria anotación de Andrés García.

Tanto el Girona como el Rayo Vallecano saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita firmar su boleto a los cuartos de final, no hay margen de error, el vencedor avanzará y el perdedor quedará eliminado. En los pronósticos los Rayistas son favoritos, pero Blanc-i-Vermells está en casa y saldrá a “matar o morir”. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Girona vs Rayo Vallecano.

Last modified: enero 14, 2022

