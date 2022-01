Panamá vs Colombia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Serie del Caribe 2022

Béisbol

Se abren las emociones de la jornada 2 de la Serie del Caribe 2022 este sábado 29 de enero con un gran duelo donde Panamá buscará sumar una nueva victoria que prácticamente perfile su clasificación a la fase final, pero se medirán a Colombia que también saldrá motivado listo para ganar en Quisqueya.

Hora y Canal Panamá vs Colombia

Sede: Estadio Quisqueya, Santo Domingo, República Dominicana

Hora: 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia y Panamá. 10:00 am de República Dominicana.

Canal: SKY Sports en México. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Panamá vs Colombia en VIVO

La novena de Panamá poco a poco se ha ido consolidando como una escuadra de cuidado y su arranque ha sido bueno, sin embargo saben que todavía queda mucho camino por recorrer.

Los Astronautas de Los Santos tuvieron un gran juego de debut el día de ayer cuando se midieron a Puerto Rico en un choque muy cerrado y emocionante, pero donde lograron quedarse con el triunfo 3-2 demostrando que pueden competir ante cualquier rival.

Por su parte, Colombia no ha logrado clasificar a la siguiente ronda en las últimas dos ediciones, de hecho no había ganado ningún partido, pero esta vez están demostrando que las cosas serán distintas.

Los Caimanes de Barranquilla sorprendieron en su juego de debut el día de ayer cuando se midieron a los Navegantes del Magallanes logrando una clara victoria 6-1 que los tiene motivados.

Tanto Panamá como Colombia saben de la importancia de este juego dado que el ganador prácticamente estará asegurando su boleto a la fase final de la competencia, saben que no hay margen de error en una competencia muy cerrada. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Panamá vs Colombia.

