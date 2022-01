Venezuela vs Panamá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Serie del Caribe 2022

Béisbol

Se abren las emociones de este lunes 31 de enero en la jornada 4 de la Serie del Caribe 2022 con un gran duelo donde Venezuela buscará firmar su boleto a las semifinales, pero tendrán que medirse a Panamá que saldrá decidido a dar la sorpresa en el Quisqueya.

Hora y Canal Venezuela vs Panamá

Sede: Estadio Quisqueya, Santo Domingo, República Dominicana

Hora: 6:30 am PT / 9:30 am ET en Estados Unidos. 8:30 am de México y Centroamérica. 9:30 am de Panamá. 10:30 am de República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico.

Canal: SKY Sports en México. ESPN Deportes en Estados Unidos. Wapa en Pueto Rico. CDN en República Dominicana.

Venezuela vs Panamá en VIVO

La novena de Venezuela ha tenido un buen desempeño en esta competencia donde ha ganado un par de partidos y ha sido vencido en una ocasión, por lo que tienen todo para firmar su boleto a la fase final de manera matemática.

Los Navegantes del Magallanes vienen de una grandísima victoria el día de ayer cuando se midieron a Puerto Rico en un choque emocionante que terminaron ganando 4-2.

Por su parte, Panamá se ha mostrado competitivo en los tres primeros juegos donde suman una victoria y un par de descalabros, por lo que saben que el de este lunes será de «vida o muerte».

Los Astronautas de Los Santos estarán midiéndose a la República Dominicana este domingo en un choque donde parten como víctimas.

Tanto Venezuela como Panamá saben de la importancia de este juego ya que ambas escuadras tienen la misión de ganar y perfilar el ansiado boleto a las semifinales a falta de solamente una jornada. Los Navegantes son favoritos, pero los Astronautas van por todo. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Venezuela vs Panamá.

