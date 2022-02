Celta vs Rayo Vallecano EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Liga Española 2021-2022

Liga Española 2021-2022

Gran partido nos espera este sábado 5 de febrero en la jornada 23 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Celta de Vigo busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga lejos de la zona baja, pero recibirán a un Rayo Vallecano que saldrá decidido a salir con el botín del Balaídos.

Hora y Canal Celta vs Rayo Vallecano

Sede: Estadio de Balaídos, Vigo, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. ESPN+ en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Celta vs Rayo Vallecano en VIVO

El cuadro del Celta de Vigo ha tenido una campaña irregular peleando en media tabla lejos de la zona de descenso, pero igual rezagados en la pelea por puestos europeos. En 22 duelos suman 7 victorias, 6 empates y han perdido en 9 choques.

Los Celestes, previo a la Fecha FIFA, sumaron un agridulce empate en su visita al Sevilla en un duelo que ganaban 0-2 con goles de Franco Cervi e Iago Aspas, pero en los últimos 19 minutos los igualaron 2-2.

Por su parte, el Rayo Vallecano ha tenido una gran temporada luchando por competencias europeas, pero no hay margen de error tras venir a menos en las últimas semanas. En la jornada pasada cayeron en casa 0-1 ante el Athletic Bilbao para colocarse con 9 triunfos, 4 empates y 8 descalabros.

Los Rayistas llegan motivados después de su gran triunfo a media semana en la Copa del Rey donde vencieron al Mallorca con solitaria anotación de Óscar Trejo para firmar su boleto a las semifinales.

Tanto el Celta como el Rayo Vallecano saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la lucha por los primeros puestos; en la tabla general encontramos a los Celestes, donde Orbelín Pineda podría tener minutos, en la doceava posición con 27 puntos, mientras que los Rayistas son octavos con 31 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Celta vs Rayo Vallecano.

