Monterrey vs Al-Ahly EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial de Clubes 2022

Copas Internacionales

Gran partido tendremos este sábado 5 de febrero en la segunda ronda del Mundial de Clubes 2021 que se está celebrando este 2022, donde el Monterrey hará su debut con la misión de llevarse la victoria y la clasificación a las semifinales, pero tendrá una dura prueba cuando se midan al Al-Ahly que saldrá decidido a demostrar la calidad del fútbol africano y quedarse con el boleto en la cancha del Estadio Al-Nahyan.

Como llegan los equipos

El cuadro del Monterrey llega a esta competencia como el vigente campeón de la CONCACAF tras haberse llevado el título en la edición 2021 venciendo al América en la Final. Tendrá el objetivo de meterse a, al menos, a las semifinales.

Los Rayados tuvieron un arranque de temporada irregular en la Liga MX donde sumaron un triunfo y par de empates en 3 choques. Su último partido fue el 22 de enero viniendo de atrás para salvar un milagroso 2-2 ante el Cruz Azul.

Por su parte, el Al-Ahly es el vigente campeón de África y vuelve a este Mundial de Clubes con la misión de repetir su gran actuación de la edición pasada donde se quedaron con la tercera posición venciendo al Palmeiras en el duelo por el tercer puesto.

El Nacional está dominando la Liga de Egipto de nueva cuenta, aunque no ha tenido actividad desde el pasado 26 de diciembre cuando igualaron 1-1 en su visita al Future, por lo que habrá que ver como les afecta la larga pausa.

Tanto el Monterrey como el Al-Ahly saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y meterse a las semifinales donde ya los espera el Palmeiras, saben que no hay margen de error, el vencedor avanzará y el perdedor quedará eliminado.

Estos dos equipos se han enfrentado dos veces en la historia de la competencia y en ambas los Rayados se han quedado con el triunfo. En 2013 en el duelo por el tercer lugar los mexicanos ganaron 5-1, mientras que un año antes los Regios ganaron 2-0 en duelo por el tercer puesto.

Hora y Canal Monterrey vs Al-Ahly

El juego entre Monterrey vs Al-Ahly se estará disputando en punto de las 10:30 am de México; en Estados Unidos iniciará a las 8:30 am del Pacífico y 11:30 am del Este.

La transmisión del partido Al-Ahly vs Monterrey en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de TNT Sports para México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Fox Deportes. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales y en la página oficial de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA EAU 2021 que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Monterrey vs Al-Ahly en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán a «matar o morir» para llevarse el boleto a las semifinales. En los pronósticos los Rayados son favoritos por tener un plantel más poderoso y llegar más completos, pero el Nacional saldrá decidido a demostrar su calidad. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Monterrey vs Al-Ahly.

Monterrey vs Al-Ahly EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial de Clubes 2022

Last modified: febrero 4, 2022

