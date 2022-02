Wolves vs Norwich EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2021-2022

Premier League 2021-2022

Gran partido nos espera este sábado 5 de febrero siguiendo con la cuarta ronda de la FA Cup 2021-2022, cuando los Wolves busquen aprovechar su condición de local para imponer su gran momento en búsqueda de seguir avanzando, pero recibirán al Norwich que saldrá decidido a sorprender en el Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Norwich

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 pm PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Wolves vs Norwich en VIVO

El cuadro de los Wolves esta teniendo una gran temporada en la Premier donde marchan octavos, pero luchando con todo por meterse a competencias europeas. En su último duelo vencieron 1-2 al Brentford.

Los Lobos no tuvieron demasiadas complicaciones en la tercera ronda de esta Copa, el pasado 9 de enero, cuando se midieron al Sheffield logrando golearlos 3-0 con doblete de Daniel Podence y uno más de Nélson Semedo.

Por su parte, el Norwich está teniendo una temporada complicada en la Premier ubicándose en el puesto 17, pero en su último duelo, hace un par de semanas, golearon 0-3 al Watford.

Los Canarios pasaron algunos apuros en la tercera ronda de la Copa, el pasado 9 de enero, cuando visitaron al Charlton logrando doblegarlos con solitaria anotación de Milot Rashica al 79.

Tanto los Wolves como el Norwich saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y avanzar a la quinta ronda recordando que no hay margen de error, el vencedor avanzará y el perdedor quedará eliminado. Los Lobos son favoritos, pero podrían no contar con Raúl Jiménez que se acaba de integrar tras su participación con Selección Mexicana. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Norwich.

