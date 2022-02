Al Hilal vs Al-Jazira EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial de Clubes 2022

Copas Internacionales

Buen partido nos espera este domingo 6 de febrero en la segunda ronda del Mundial de Clubes 2022, cuando el Al-Hilal busque imponer su jerarquía y demostrar porque es el vigente campeón de Asia, pero tendrá una dura prueba cuando visiten al Al-Jazira que intentará aprovechar su condición de local para quedarse con el triunfo en la cancha del Mohammed Bin Zayed Stadium.

Hora y Canal Al Hilal vs Al-Jazira

Sede: Mohammed Bin Zayed Stadium, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

Hora: 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: TNT Sports en México y Centroamérica. Fox Deportes en Estados Unidos.

Al Hilal vs Al-Jazira en VIVO

El cuadro del Al-Hilal llega como el vigente campeón de Asia y tiene la misión de repetir la buena actuación del 2019 donde lograron meterse a semifinales, aunque tuvieron que conformarse con el cuarto puesto.

Al-Za’eem está teniendo una temporada buena «a secas» en Arabia Saudita donde marchan cuartos. Su último duelo fue el pasado 21 de enero cuando visitaron al Al Baten igualando 1-1.

Por su parte, el Al-Jazira es el vigente campeón de la Liga Árabe del Golfo, por lo que tiene la ventaja de estar jugando en casa y con el apoyo de su afición intentarán meterse a las semifinales.

La Araña ya arrancó su participación en esta Mundial de Clubes ya que el pasado jueves golearon 4-1 al Pirae, en la primera ronda, con anotaciones de Al-Ameri, Al-Hasmi- Kosanovic y Abdoulay Diaby.

Tanto el Al Hilal como el Al-Jazira saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse el triunfo y firmar su boleto a las semifinales, saben que no hay margen de error, el vencedor estará en semifinales y el perdedor quedará eliminado, no hay un claro favorito. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Al Hilal vs Al-Jazira.

