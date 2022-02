Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Liga Española 2021-2022

Liga Española 2021-2022

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 6 de febrero en la jornada 23 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Barcelona busque aprovechar su condición de local para dar un golpe de autoridad en la pelea por un boleto a la próxima Champions League, pero recibirá a un Atlético de Madrid que llega urgido de salir con puntos de su visita al Estadio Camp Nou.

Como llegan los equipos

El cuadro del Barcelona ha tenido una campaña irregular que los tiene fuera de la zona Champions, pero parecen venir mejorando poco a poco de la mano de Xavi y este domingo tendrán la oportunidad de dar un golpe de autoridad. En 21 duelos suman 9 victorias, 8 empates y han sido vencidos en 4 duelos.

Los Blaugranas vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Alavés logrando doblegarlos con solitaria anotación de Frenkie de Jong a 3 minutos del final.

Por su parte, el Atlético de Madrid también ha tenido un torneo irregular que los tiene sin margen de error en la lucha por los primeros cuatro puestos. Ellos suman 10 triunfos, 6 empates y 5 partidos perdidos.

Los Colchoneros vienen de un grandísimo triunfo en la jornada pasada, hace un par de semanas, cuando recibieron al Valencia en un duelo que parecía perderían 1-2, hasta que al 90 Ángel Correa empató y al 90+3 Mario Hermoso firmó la remontada con el 3-2 final.

Tanto el Barcelona como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en la lucha por los primeros puestos; en la tabla general encontramos a los Bluagranas en el quinto puesto con 35 puntos, mientras los Colchoneros son cuartos con 36 unidades, ambos con un juego pendiente en LaLiga.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 2 de octubre en la primera vuelta de la temporada en el Wanda Metropolitano. En aquel choque los Colchoneros se quedaron con el triunfo 2-0 con goles de Thomas Lemar y Luis Suárez.

Hora y Canal Barcelona vs Atlético de Madrid

El juego entre Barcelona vs Atlético de Madrid se estará disputando en punto de las 4:15 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 7:15 am del Pacífico y 10:15 am del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 9:15 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:15 am

Bolivia y Venezuela: 11:15 am

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 12:15 pm

La transmisión del partido Atlético de Madrid vs Barcelona en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Movistar Partidazo en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por ESPN+. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y en la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Barcelona vs Atlético de Madrid en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que necesitan quedarse con el triunfo si no quieren salir de los cuatro primeros. En los pronósticos los Blaugranas son favoritos al estar en casa y llegar en mejor forma, pero los Colchoneros saldrán con todo sabiendo que no pueden perder. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Atlético de Madrid.

Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Liga Española 2021-2022

Last modified: febrero 5, 2022

Etiquetas: Atlético de Madrid