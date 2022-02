Chivas vs Santos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Liga MX Femenil Clausura 2022

Liga MX Femenil

Buen partido tendremos este domingo 13 de febrero siguiendo con la jornada 7 de la Liga MX Femenil Clausura 2022, cuando las Chivas busquen imponer su condición de local y su jerarquía para llevarse el triunfo, pero tendrán que recibir a Santos que saldrá decidido a dar la campanada en Verde Valle.

Hora y Canal Chivas vs Santos

Sede: Instalaciones Verde Valle, Guadalajara, Jalisco

Hora: 10:30 am de México. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ChivasTV en México. Telemundo en Estados Unidos.

Chivas vs Santos en VIVO

El cuadro de Chivas ha marcado el ritmo de la competencia con un gran desempeño que las tiene entre las líderes al sumar 4 victorias y par de empates, por lo que en casa intentarán seguir con esa gran inercia.

Guadalajara viene de un agridulce empate en la jornada pasada cuando visitaron a Querétaro en un duelo en el que vinieron de atrás en un par de ocasiones para firmar un 2-2 con goles de Casandra Montero y Licha Cervantes.

Por su parte, Santos ha tenido un torneo complicado que los tiene hundidos al sumar apenas una victoria, un empate y han caído en 4 duelos, por lo que les urge reaccionar cuanto antes.

Las Guerreras vienen de un nuevo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al León en un duelo que empezaron ganando con gol de Estela Gómez, sin embargo las remontaron para el 1-3 final.

Tanto las Chivas como Santos saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de ganar y dar un paso en sus respectivas luchas, aunque Guadalajara es favorita al ser tercera con 14 unidades, mientras las Guerreras son penúltimas con 4 unidades en esta Liga MX Femenil. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chivas vs Santos.

