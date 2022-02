Leicester vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Se cierra la actividad de la jornada 25 de la Premier League 2021-2022 este domingo 13 de febrero con un gran partido donde el Leicester City buscará aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita mantenerse en carrera por competencias europeas, pero recibirán a un Wes Ham que saldrá decidido a imponer su buen momento en su visita al King Power Stadium.

Hora y Canal Leicester vs West Ham

Sede: King Power Stadium, Leicester City, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: TNT Sports en México, Argentina y Centroamérica. Fox Deportes en Estados Unidos.

Leicester vs West Ham en VIVO

El cuadro del Leicester ha tenido una campaña decepcionante que los tiene peleando en la zona baja de la tabla, lejos de competencias europeas, aunque con varios duelos pendientes, ya que han disputado 21 choques con saldo de 7 victorias, 5 empates y han caído en 9 ocasiones.

Los Foxes vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Liverpool siendo superados 2-0.

Por su parte, el West Ham esta teniendo un gran torneo luchando por mantenerse en zona de Champions League. Ellos suman 12 triunfos, 4 empates y han perdido en 8 compromisos.

Los Hammers vienen de un gran triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Watford logrando doblegarlos con solitaria anotación de Jarrod Bowen.

Tanto el Leicester como el West Ham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Foxes en la doceava posición con 26 puntos, mientras que los Hammers son cuartos con 40 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Leicester vs West Ham.

