Concachampions 2022

El León dio un golpe de autoridad logrando vencer 2-0 al Guastatoya en la ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions League 2022 en el Doroteo Guamuch.

El partido arrancó de manera cerrada, Guastatoya intentaba demostrar que podía competir, pero al 24 Omar Fernández puso al frente al León, eso no fue todo ya que 10 minutos más tarde Elías Hernández ponía el 0-2 con el que terminó el primer lapso. Para el segundo tiempo el León seguía dominando, sobrellevaba las acciones ante un Guastatoya que aunque intentaba no podía, finalmente ya no hubo más.

Así, el León dio un gran paso rumbo a los cuartos de final y el próximo martes intentará definir el boleto ante un Guastatoya que visitará México por la proeza. Los Esmeraldas recibirán a Chivas el sábado en la Liga MX. Guastatoya 0-2 León.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Guastatoya vs León 0-2 Concachampions 2022

