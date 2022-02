Liga MX Torneo Clausura 2022

Mazatlán logró una grandísima victoria 2-1 sobre un América que no levanta en duelo pendiente del Torneo Clausura 2022 en el Kraken.

El partido arrancó de manera cerrada, pero apenas a los 11 minutos Gonzalo Sosa aprovechó un rebote de Ochoa para poner el 1-0, tras eso el América intentaba reaccionar, pero no eran claros y al 32 Miguel Sansores apareció de cabeza para el 2-0 con el que terminó el primer lapso. Para el segundo tiempo el América salió con otro actitud, se veía más peligroso al ataque, pero no estuvieron finos con graves fallas de Henry Martín y Jorge Sánchez, fue hasta el 90+4 con un cabezazo de Juan Otero que se metieron a la pelea, las emociones no pararon y al 90+12 Jorge Padilla se fue expulsado por una falta en los linderos del área que Roger Martínez cobró a la barrera.

Con esta victoria el Mazatlán arribó a 6 puntos colocándose noveno, mientras América se hundió en el puesto 14 con 4 unidades en esta Liga MX. En actividad de la jornada 6, los Mazatlecos visitarán a Querétaro el sábado, un día después las Águilas recibirán a Pachuca. Mazatlán 2-1 América.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Mazatlán vs América 2-1 Torneo Clausura 2022

Etiquetas: Gonzalo Sosa