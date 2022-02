Concachampions 2022

El Cruz Azul dio un golpe de autoridad logrando vencer 1-0 al Forge en la ida de los Octavos de Final de la CONCACAF Champions League 2022 en Canadá.

El partido arrancó con un Cruz Azul tomando las riendas intentando ir al frente, mientras Forge esperaba algún contragolpe y al 23 Borges sacó potente disparo que apenas paso por encima del arco de Jurado, 6 minutos después en un tiro libre Romulo Otero puso al frente a la Máquina Cementera, al 40 llegó la gran oportunidad de los canadienses cuando Bekker quedó frente el arco y no pudo definir. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, Cruz Azul estaba bien parado ante un Forge que no encontraba espacios, finalmente no hubo más.

Así, el Cruz Azul dio un gran paso rumbo a los cuartos de final y el jueves de la próxima semana recibirá al Forge que saldrá a «matar o morir» al Azteca. La Máquina Cementera visitará al Toluca el domingo en la Liga MX. Forge 0-1 Cruz Azul.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Forge vs Cruz Azul 0-1 Concachampions 2022

Etiquetas: CONCACAF Champions League