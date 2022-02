Betis vs Mallorca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Gran partido tendremos este domingo 20 de febrero siguiendo con la actividad de la jornada 25 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Betis busque continuar con su gran momento que los consolide entre los líderes, pero recibirán a un Mallorca que intentará dar la sorpresa en su dura visita al Benito Villamarín.

Hora y Canal Betis vs Mallorca

Sede: Estadio Benito Villamarin, Sevilla, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports México y Centroamérica.

Betis vs Mallorca en VIVO

El cuadro del Betis está cumpliendo con una temporada espectacular que los tiene perfilados a clasificar a la próxima Champions League. En la jornada pasada vencieron 2-4 al Levante para colocarse con 13 triunfos, 4 empates y 7 partidos perdidos.

Los Béticos tuvieron actividad a media semana en la ida de los 16avos de Final de la Europa League donde lograron un gran triunfo 2-3 en su visita al Zenit con goles de Guido Rodríguez, Willian José y Andrés Guardado.

Por su parte, el Mallorca está teniendo un buen torneo al mantenerse fuera de la zona de descenso que es su principal objetivo, pero saben que la competencia se mantiene muy cerrada y no hay margen de error.

Los Barralets vienen de un grandísimo triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Athletic Bilbao logrando doblegarlos 3-2 con anotaciones de Salva Sevilla, Ángel Rodríguez y un autogol.

Tanto el Betis como el Mallorca saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Béticos en la tercera posición con 43 puntos, mientras los Barralets son quinceavos con 26 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Betis vs Mallorca.

Betis vs Mallorca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 Liga Española 2021-22

Last modified: febrero 19, 2022

Etiquetas: Andrés Guardado