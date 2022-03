Chocolatito González vs Rey Martínez EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2022

App Box

Si bien los fanáticos del boxeo sufrieron una decepción cuando Juan Francisco «Gallo» Estrada se retiró de su pelea de trilogía planeada con Román «Chocolatito» González, recibieron un excelente premio de consolación. El campeón de peso mosca del CMB, Julio César «Rey» Martínez, dio un paso adelante para hacer su debut en el peso súper mosca y establecer un candidato casi seguro para la Pelea del Año cuando los dos se enfrenten el sábado en Pechanga Arena en San Diego.

Hora y Canal Chocolatito González vs Rey Martínez

Sede: Pechanga Arena, San Diego, California, Estados Unidos

Hora: 6:00 pm PT / 9:00 pm ET en Estados Unidos. 8:00 pm en México y Nicaragua

Canal: DAZN en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica

Román González vs Julio César Martínez EN VIVO

González (50-3, 41 KO) alguna vez fue anunciado por muchos como el rey libra por libra antes de un par de derrotas en 2017 ante Srisaket Sor Rungvisai. En lugar de desvanecerse en más de 45 peleas en su carrera profesional, González continuó luchando y ganó el campeonato de peso súper mosca de la AMB dos peleas después con un nocaut en febrero de 2020 sobre Khalid Yafai. Después de una defensa exitosa contra Israel González, Chocolatito luchó contra Estrada en marzo de 2021, una revancha de una pelea de 2012.

A diferencia de primer enfrentamiento, Estrada recibió el visto bueno y se fue con los títulos de la AMB y el CMB, aunque no sin controversia. El consenso general fue que González merecía la victoria pero quedó en el lado equivocado de una decisión dividida. Si bien el retiro de Estrada de la pelea, como resultado de un campo de entrenamiento deficiente debido a los efectos persistentes de COVID-19, le ha robado a González su oportunidad de corregir los errores perpetrados por los jueces del ringside, se enfrenta a un desafío no menor contra Martínez.

Martínez (18-1, 14 KO) es un peleador agresivo, salvaje en su ataque y con suficiente poder para romperle la barbilla a casi cualquiera. La única derrota de su carrera se produjo en su debut profesional. Desde entonces, los únicos tropiezos de Martínez han sido en un par de peleas que terminaron sin resultado. En 2019, Martínez superó a Charlie Edwards en su primera oportunidad por un título mundial solo para que la pelea fuera declarada nula debido a que le dio un golpe a Edwards cuando ya estaba de rodillas.

Una pelea después, Martínez ganó ese mismo título de peso mosca del CMB al noquear a Cristofer Rosales. Después de tres defensas exitosas del título, Martínez luchó contra McWilliams Arroyo en la pelea más reciente de Martínez. En la pelea salvaje, tanto Martínez como Arroyo golpearon la lona antes de que un choque accidental de cabezas llevara a que la pelea fuera declarada nula en el tercer asalto.

Después de la actuación rocosa contra Arroyo, Martínez decidió asumir el desafío de dirigirse hacia el norte al peso súper mosca y enfrentarse a uno de los hombres que ayudaron a definir la era moderna de las clases de peso más ligero. Es el tipo de desafío que los fanáticos y los medios de comunicación les piden a los boxeadores, pero que rara vez aceptan.

Predicción Chocolatito vs Rey

Si bien Martínez es un boxeador capaz con un estilo salvaje y un pop serio, la pelea de Arroyo es un poco alarmante. Arroyo es un peleador muy similar a González estilísticamente, excepto que donde Arroyo es muy bueno, González es excepcional. González no es grande para el peso súper mosca, por lo que Martínez no luchará contra una desventaja de gran tamaño. Aún así, el ataque de Martínez es lo suficientemente salvaje como para que el ataque técnico de González pueda dominar la pelea. Si Arroyo pudo derribar a Martínez, es difícil imaginar que González no pueda hacer lo mismo mientras explota las aperturas que deja Martínez mientras lanza ganchos anchos. Independientemente de cómo se desarrolle la pelea, es casi seguro que será un reloj emocionante mientras dure.

Pick: Román González vía TKO6

marzo 4, 2022

