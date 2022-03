UFC 272: Edson Barboza vs Bryce Mitchell EN VIVO Repetición Cobertura, Resultado, Ganador

UFC

Los peleadores de peso pluma del UFC Bryce Mitchell y Edson Barboza se enfrentarán este sábado 5 de marzo en UFC 272 dentro de T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

Mitchell estuvo en acción por última vez en octubre de 2020, superando a Andre Fili para permanecer invicto como profesional. Invicto (5-0) dentro del Octágono, Mitchell ha subido al Top 15, y está buscando continuar su ascenso en las filas con un gran paso frente a Barboza aquí. Hablando del brasileño, se ha establecido como una amenaza en la división de peso pluma. Desafortunadamente, similar a su estado en las 155 libras, la oportunidad por el título sigue siendo difícil de alcanzar, ya que el especialista en muay thai aún tiene que encadenar una racha de victorias lo suficientemente larga como para apuntar realmente a la cima.

Echemos un vistazo más de cerca a las claves de la victoria para cada hombre:

Bryce Mitchell

Récord: 14-0

Victorias clave: Andre Fili (UFC Vegas 12), Charles Rosa (UFC 249), Matt Sayles (UFC en ESPN 7), Bobby Moffett (UFC Fight Night 148)

Derrotas clave: ninguna

Claves para la victoria: Mitchell es un luchador de calidad e incluso mejor jugador de jiu-jitsu. Lo que realmente separa a Mitchell del grupo de luchadores de peso pluma es su capacidad para obligar a los oponentes a jugar su juego: una vez que comienza el agarre, es realmente difícil desconectarse de «Thug Nasty».

El plan de juego para Mitchell no podría ser más claro aquí. Tiene que presionar a Barboza desde la primera campana y obligarlo a luchar constantemente. Mitchell no está ni cerca del delantero necesario para competir con Barboza, pero no tiene por qué serlo si puede obligar al brasileño a entrar en su mundo.

Históricamente, Barboza tiene problemas cuando se ve obligado a luchar constantemente con el pie trasero, especialmente si tiene que luchar desde la valla con frecuencia. Mitchell tiene las habilidades para perseguir sin descanso ese estilo de pelea.

Una vez que Mitchell anota su primer derribo, todo se vuelve mucho más fácil.

Edson Barboza

Récord: 22-10

Victorias clave: Anthony Pettis (UFC 197), Gilbert Melendez (UFC en FOX 20), Dan Hooker (UFC en FOX 31), Beneil Dariush (UFC Fight Night 106), Paul Felder (UFC en FOX 16), Shane Burgos (UFC 262)

Derrotas clave: Giga Chikadze (UFC Vegas 35), Justin Gaethje (UFC en ESPN 2), Kevin Lee (UFC Fight Night 128), Khabib Nurmagomedov (UFC 219), Tony Ferguson (TUF 22 Finale)

Claves para la victoria: Barboza es un delantero eléctrico, uno de los pateadores más volátiles de la UFC. A pesar de sus problemas con la lucha libre de presión, Barboza es generalmente un hombre muy difícil de derrotar: solo los luchadores especiales lo han castigado constantemente.

Barboza tiene que hacer algo para alejar a Mitchell de él. Su expansión inicial es excelente, ese no es el problema. Barboza tendrá problemas si defiende el primer tiro de Mitchell y luego no logra escapar, momento en el que pierde toda esa explosividad a distancia que lo hace tan único.

Barboza necesita golpes por el medio: golpes al cuerpo, cruces al pecho, patadas frontales, saltos de rodilla. Estos son ataques que Mitchell simplemente no puede atravesar. Le darán tiempo a Barboza para analizar los movimientos de su oponente y comenzar a derribarlo con patadas bajas y al cuerpo.

El juego de pies también será enorme aquí, ya que una gran clave para desconectarse del agarre de Mitchell es evitar la valla en primer lugar. Barboza tiene que mantenerse firme o cortar ángulos con su defensa; simplemente no puede permitir que lo lleven a la jaula.

Edson Barboza vs Bryce Mitchell en VIVO

Un hombre sale de la jaula como un Top 10 de peso pluma.

Aunque los dos están uno al lado del otro en la clasificación, esto sigue siendo un paso adelante en la competencia por Mitchell. Barboza ha estado allí y lo ha hecho frente a los mejores boxeadores del mundo durante la última década, y solo los de primer nivel lo derrotan. Si Mitchell puede agregarse a esa lista de nombres, irrumpe en el Top 10 con un buen impulso detrás de él, continuando su carrera como un contendiente poco probable.

Por otro lado, esta es una peligrosa pelea de rebote para Barboza. Mitchell es el tipo de atacante inexperto que es muy probable que se encuentre con algún tipo de resistencia de Barboza, ya sea un salto de rodilla, una patada alta o un derechazo, pero también es el tipo de luchador comprometido que ha plagado a Barboza. Si el brasileño quiere seguir siendo una amenaza de título marginal, tiene que volver a la columna de victorias aquí.

De lo contrario, se quedará atrapado en el papel de portero en una segunda categoría de peso.

