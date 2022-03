Betis vs Athletic Bilbao EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 28 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Abrimos las emociones de este domingo 13 de marzo siguiendo con la jornada 28 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Betis busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los mantenga en carrera por los puestos de Champions, pero tendrán que recibir a un Athletic Bilbao que intentará salir con vida del Benito Villamarín.

Hora y Canal Betis vs Athletic Bilbao

Sede: Estadio Benito Villamarín, Sevilla, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Betis vs Athletic Bilbao en VIVO

El cuadro del Betis ha tenido una gran temporada siendo uno de los protagonistas, pero llega dolido ya que en la jornada pasada cayeron en casa 1-3 ante el Atlético de Madrid, eso los dejó con 14 victorias, 4 empates y 9 partidos perdidos.

Los Béticos tuvieron actividad a media semana sufriendo una durísima derrota en la ida de los octavos de final de la Europa League al caer 1-2 ante el Eintracht Frankfurt.

Por su parte, el Athletic Bilbao ha tenido un torneo muy irregular y sus números son muestra clara de eso al sumar 10 triunfos, 10 empates y han perdido en 7 chooques.

Los Leones vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Levante logrando doblegarlos 3-1 con anotaciones de Mikel Vesga, Iñaki Williams y Oier Zarraga.

Tanto el Betis como el Athletic Bilbao saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Béticos, de Diego Lainez y Andrés Guardado, en la quinta posición con 46 puntos, mientras que los Leones de San Mamés son octavos con 40 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Betis vs Athletic Bilbao.

Betis vs Athletic Bilbao EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 28 Liga Española 2021-22

Last modified: marzo 12, 2022

Etiquetas: Athletic Bilbao