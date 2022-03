Gran Premio Arabia Saudita 2022 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1

Formula 1

Carrera histórica viviremos este domingo 27 de marzo con el Gran Premio de Arabia Saudita 2022 que verá, por primera vez, al mexicano Sergio «Checo» Pérez partiendo desde la pole position, lo que lo convierte en el gran favorito para llevarse la carrera, sin embargo Ferrari se ha mantenido sólido y con Leclerc y Sainz irán con todo, en el cuarto puesto Max Verstappen intentará entrar al podio del Circuido de Jeddah Corniche.

Hora y Canal Gran Premio Arabia Saudita 2022

Sede: Jeddah Corniche Circuit, Jeddah, Arabia Saudita

Hora: 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio Arabia Saudita 2022 en VIVO

Sergio Pérez de Red Bull se clasificó en la pole para el Gran Premio de Arabia Saudita del domingo, pero la sesión se vio empañada por un accidente a alta velocidad que involucró a Mick Schumacher.

Checo encabezó la clasificación del sábado por primera vez en su carrera, y se le une en la primera fila a Charles Leclerc de Ferrari, quien ganó la primera carrera de la semana pasada en Bahréin, mientras que el podio lo completa Carlos Sainz, también de la Ferrari, en la segunda linea lo acompañará Max Verstappen que no se vio nada bien admitiendo que fueron sus errores lo que lo llevaron a ese cuarto puesot.

Sin embargo, la Q2 se detuvo durante casi una hora después de que Schumacher se viera involucrado en un accidente a 170 mph en la curva 12, causando graves daños a su Haas.

Sorprendentemente, se dice que el alemán está «físicamente en buenas condiciones», y ahora se evaluará si está lo suficientemente bien como para competir el domingo.

Foto: @F1

Antes de ese incidente, Lewis Hamilton había sido eliminado en la Q1 por primera vez en cinco años, el siete veces campeón del mundo se perdió por casi una décima de segundo.

Mientras que Hamilton debe comenzar en el puesto 16, su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, está sexto, detrás de una segunda fila.

Para Mercedes fue una clara evidencia de cuánto terreno tienen que recuperar con su automóvil, el equipo que todo lo conquista de los últimos años se enfrenta a su prueba más dura hasta el momento. Hamilton sugirió que comenzaría la carrera desde el pitlane para poder cambiar su configuración nuevamente para la carrera, pero una remontada espectacular no está en las cartas. “Tengo muchas ganas de volver a casa”, fue su conclusión un tanto resignada.

Del lado del Checo Pérez está es una gran oportunidad de volver a ganar una competencia. Tras conseguir la Pole Position, primera en su carrera, el mexicano admitió que podría hacer mil vueltas iguales pero nunca hará una como la que le dio el primer lugar de la parrilla, aun así, sabe que en este circuito la Pole es una gran ventaja que intentará mantener.

A pesar de haber perdido la pole, para muchos el favorito seguirá siendo Charles Leclerc seguido de su compañero Carlos Sainz, que fueron los más rápidos durante toda la clasificación, mientras que Verstappen también será un rival de cuidado.

Gran Premio Arabia Saudita 2022 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1

Last modified: marzo 26, 2022

Etiquetas: Charles Leclerc