Gran Premio de Las Vegas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Formula 1 2025

El Gran Premio de Las Vegas 2025 está listo para deslumbrar nuevamente al mundo con su carrera nocturna en uno de los escenarios más impactantes del calendario de la Fórmula 1. A diferencia de los fines de semana tradicionales, la cita en la Ciudad del Pecado se disputa en sábado, bajo las luces del famoso Strip.

Aquí te contamos el horario en México, dónde ver la carrera, cómo llega el campeonato y quién parte como favorito para llevarse la victoria.

Una carrera decisiva: Solo tres pilotos siguen vivos en la pelea por el Mundial 2025

A falta de pocas citas para cerrar la temporada, la lucha por el título está más intensa que nunca.

Los únicos pilotos que aún pueden coronarse campeones son:

Lando Norris (McLaren) – 390 puntos

Oscar Piastri (McLaren) – 366 puntos

Max Verstappen (Red Bull) – 341 puntos

Aunque Verstappen necesita prácticamente un milagro, el neerlandés arrancará desde la primera fila, lo que alimenta la esperanza de un cierre épico. Norris, líder del Mundial, parte desde la pole con un ritmo demoledor.

Antecedentes: Un GP joven pero ya histórico

El GP de Las Vegas volvió al calendario en 2023 y desde entonces se ha convertido en un espectáculo visual y deportivo:

2023: Victoria de Max Verstappen

Victoria de Max Verstappen 2024: Triunfo de George Russell

Este 2025 será apenas la tercera edición en el moderno Las Vegas Strip Circuit, un callejero urbano que combina rectas largas, zonas técnicas y el inconfundible entorno luminoso de la ciudad.

¿A qué hora es el GP de Las Vegas 2025 en México?

La carrera se disputará de forma extraordinaria en sábado, debido a su formato nocturno.

🗓 Fecha: Sábado 22 de noviembre de 2025

Sábado 22 de noviembre de 2025 ⏰ Horario en México (Centro): 10:00 p.m.

📍 Sede: Las Vegas Strip Circuit, Nevada, EE.UU.

La duración estimada hace prever que la carrera finalizará alrededor de la medianoche.

¿Dónde ver el GP de Las Vegas 2025 en México?

Los aficionados podrán disfrutar del evento mediante:

Transmisión en TV y streaming

Sky Sports México – Cobertura completa

– Cobertura completa F1 TV Pro – Cámaras on-board, telemetría en vivo y todas las sesiones del fin de semana

Además, plataformas deportivas como El Financiero Deportes ofrecerán cobertura en vivo vuelta a vuelta.

Parrilla de salida del GP de Las Vegas 2025

Tras una clasificación caótica marcada por pista mojada e incidentes en la Q1, estos son los pilotos que arrancarán en la carrera:

Lando Norris (McLaren) – Pole position Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson Fernando Alonso Isack Hadjar Charles Leclerc Pierre Gasly Nico Hülkenberg Lance Stroll Esteban Ocon Oliver Bearman Franco Colapinto Alexander Albon Kimi Antonelli Gabriel Bortoleto Yuki Tsunoda Lewis Hamilton

La vuelta que aseguró Norris fue descrita como perfecta, superando en los segundos finales los tiempos mejorados de Verstappen y Sainz.

El Circuito del Strip: un espectáculo nocturno sin comparación

El Las Vegas Strip Circuit es uno de los trazados más singulares de la F1 actual:

Rectas extremadamente largas para velocidades máximas altísimas

Curvas rápidas y sectores técnicos

Escenario nocturno rodeado de luces, casinos, hoteles y la imponente MSG Sphere

Este circuito exige equilibrio perfecto entre aerodinámica, velocidad punta y control en frenadas.

Así va el Mundial de Pilotos antes del GP de Las Vegas

Tras el GP de Brasil 2025, así llegan los contendientes:

Lando Norris – 390 pts. Oscar Piastri – 366 pts. Max Verstappen – 341 pts.

➡️ McLaren ya aseguró el Campeonato de Constructores hace varias carreras.

Aún quedan:

GP de Las Vegas

GP de Qatar (con Sprint Race)

GP de Abu Dhabi (final)

Pronóstico del GP de Las Vegas 2025

El GP de Las Vegas promete ser una carrera impredecible. Con una pista que evoluciona rápidamente, condiciones nocturnas cambiantes y una parrilla apretada en ritmo, cualquier error puede ser fatal.

Favoritos:

Lando Norris parte como favorito indiscutible al haber logrado la pole y mostrar un ritmo sobresaliente.

parte como favorito indiscutible al haber logrado la pole y mostrar un ritmo sobresaliente. Max Verstappen no renuncia al título y podría atacar desde el inicio.

no renuncia al título y podría atacar desde el inicio. Oscar Piastri y George Russell se perfilan como amenazas si la carrera tiene incidentes o estrategias variables.

Pronóstico final:

Lando Norris es el principal candidato a ganar el GP de Las Vegas 2025, aunque Verstappen podría complicarle la noche si encuentra ritmo en las rectas.

Conclusión

El Gran Premio de Las Vegas 2025 no solo será una carrera clave para definir el Mundial de Pilotos, sino también una de las noches más espectaculares y vistosas del año en la Fórmula 1. Entre luces, velocidad extrema y rivalidades al rojo vivo, el espectáculo está más que garantizado.

Last modified: noviembre 22, 2025