Gran Premio de Qatar EN VIVO Hora y Canal Por Internet Formula 1 2025

Formula 1

El australiano Oscar Piastri firmó un fin de semana perfecto en el Gran Premio de Qatar 2025 tras ganar la carrera sprint y quedarse con la pole position para la competencia principal del domingo, que se disputará en el Circuito de Losail.

A falta de solo dos carreras para el cierre de la temporada 2025, el 1-2 de McLaren en la clasificación devuelve toda la emoción al Campeonato Mundial de Fórmula 1, especialmente tras la reciente descalificación del equipo en Las Vegas.

Clasificación del GP de Qatar 2025: McLaren impone condiciones

En una Q3 marcada por bandera roja a cinco minutos del final, Piastri detuvo el cronómetro en 1:19.387, tiempo suficiente para quedarse con la primera posición de salida tras haber sumado también los 8 puntos de la Sprint.

El doblete del equipo papaya se completó con Lando Norris, quien quedó a solo 108 milésimas. El tercer puesto fue para el tricampeón mundial Max Verstappen.

Top 10 de la parrilla de salida – GP de Qatar 2025

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Charles Leclerc (Ferrari)

Golpe duro para Hamilton y malas noticias para Colapinto

Una de las grandes sorpresas de la clasificación fue la temprana eliminación de Lewis Hamilton, ahora con Ferrari, quien quedó fuera en la Q1 y largará desde la posición 18, apenas por delante de Esteban Ocon y Franco Colapinto.

El argentino Franco Colapinto vivió otro sábado para el olvido:

Fue 20° en la Sprint

Clasificó último para la carrera principal

Quedó a 0.456 del tiempo de su compañero Pierre Gasly

“Manejé mal toda la qualy. No estuve fino. Triste porque creo que fue todo mío”, reconoció el joven piloto argentino.

En contraste, Pierre Gasly logró avanzar a Q3 y largará noveno, firmando una de sus mejores clasificaciones del año.

La lucha por el Mundial de Pilotos 2025, al rojo vivo

Con esta pole, Piastri mantiene intactas sus opciones de recuperar el liderato del campeonato. A la fecha, así marcha el Top 6 del Mundial de Pilotos:

Posición Piloto Equipo Puntos Triunfos Podios 1 Lando Norris McLaren 396 7 17 2 Oscar Piastri McLaren 374 7 14 3 Max Verstappen Red Bull 371 6 13 4 George Russell Mercedes 301 2 9 5 Charles Leclerc Ferrari 226 0 7 6 Lewis Hamilton Ferrari 152 0 0

Entre Norris, Piastri y Verstappen hay solo 25 puntos de diferencia, lo que convierte a Qatar en una carrera absolutamente decisiva.

Hora y formato de la carrera del GP de Qatar 2025

Vueltas: 57

57 Fecha: Domingo 30 de noviembre

Domingo 30 de noviembre Hora: 13:00 horas (Argentina)

13:00 horas (Argentina) Escenario: Circuito de Losail

Circuito de Losail Claves de la carrera: Duelo directo Norris vs Piastri Verstappen al acecho desde la tercera posición Hamilton obligado a remontar desde el fondo



Pronóstico: todo puede cambiar desde la largada

Con los tres candidatos al título en las primeras tres posiciones, la carrera promete ser una de las más intensas de toda la temporada 2025. Si Piastri logra la victoria, el campeonato quedará completamente abierto para definirse en la última fecha en Abu Dhabi.

Last modified: noviembre 29, 2025