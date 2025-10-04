Written by: octubre 4, 2025 Formula 1

Gran Premio de Singapur EN VIVO Hora y Canal Por Internet Formula 1 2025

Gran Premio de Singapur

El espectáculo de la Fórmula 1 llega a su punto más esperado del fin de semana con la carrera del Gran Premio de Singapur 2025, que se disputará este domingo 5 de octubre en el Circuito Urbano de Marina Bay. Tras tres prácticas libres llenas de acción y una clasificación caótica, la cita principal promete emoción bajo las luces del trazado asiático.

Russell consigue la pole en un sábado caótico

La clasificación dejó como gran protagonista a George Russell (Mercedes), quien marcó el mejor tiempo y saldrá desde la pole position, seguido de Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren). Mercedes firmó una jornada brillante, con Kimi Antonelli partiendo cuarto.

La sesión estuvo marcada por banderas amarillas, sanciones y sorpresas. La FIA descalificó a los pilotos de Williams, Alex Albon y Carlos Sainz, por irregularidades en el alerón trasero, lo que los obligará a salir desde el pit lane.

Horario y transmisión del GP de Singapur 2025

El Gran Premio de Singapur 2025 se correrá este domingo 5 de octubre a las 06:00 horas (tiempo del centro de México). Será transmitido en Fox Sports México y F1TV Pro. Aunque en Asia se disputa de noche, los aficionados latinoamericanos deberán madrugar para disfrutar de la acción.

Un circuito exigente y con “riesgo por calor”

El Circuito de Marina Bay, con 4.947 km y 62 vueltas, es uno de los más duros del calendario. Sus curvas cerradas, la humedad y las altas temperaturas lo convierten en una verdadera prueba física. La FIA activó el protocolo de “riesgo por calor”, previendo sensaciones térmicas extremas dentro de los monoplazas.

Con Mercedes en la primera línea, Red Bull al acecho y condiciones extremas en pista, el Gran Premio de Singapur 2025 promete una batalla intensa bajo las luces del sudeste asiático.

Etiquetas: , , , , Last modified: octubre 4, 2025
América vs Santos Previous Story
América vs Santos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Liga MX Apertura 2025
Sevilla vs Barcelona Next Story
Sevilla vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 LaLiga 2025-26

Related Posts

Gran Premio de Abu Dhabi

Gran Premio de Abu Dhabi Resultado Canal, Dónde ver Posiciones en Directo, Checo Pérez Formula 1 2023

Written by: noviembre 25, 2023

Veintiún carreras después, la Fórmula Uno finalmente se prepara para el final de la temporada 2023. Puede parecer un fin de semana de...

Read More
Gran Premio de Brasil

Gran Premio de Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones en Directo, Checo Pérez Formula 1 2023

Written by: noviembre 4, 2023

El emocionante mundo de la Fórmula 1 se encuentra en la recta final de la temporada 2023, y este domingo 5 de noviembre, los amantes del...

Read More
Max Verstappen GANA el Gran Premio de México 2023

[Vídeo Resumen] Max Verstappen GANA el Gran Premio de México 2023, Checo Pérez dura 27 segundos

Written by: octubre 29, 2023

Max Verstappen mantuvo su gran momento llevándose otra victoria en la Formula 1 tras quedarse con el Gran Premio de México 2023, donde la...

Read More
Gran Premio de México

Gran Premio de México EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones en Directo, Checo Pérez Formula 1 2023

Written by: octubre 28, 2023

El Gran Premio de México de 2023, oficialmente conocido como Gran Premio de la Ciudad de México, regresa al Autódromo Hermanos...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *