Gran Premio de Singapur EN VIVO Hora y Canal Por Internet Formula 1 2025

Formula 1

El espectáculo de la Fórmula 1 llega a su punto más esperado del fin de semana con la carrera del Gran Premio de Singapur 2025, que se disputará este domingo 5 de octubre en el Circuito Urbano de Marina Bay. Tras tres prácticas libres llenas de acción y una clasificación caótica, la cita principal promete emoción bajo las luces del trazado asiático.

Russell consigue la pole en un sábado caótico

La clasificación dejó como gran protagonista a George Russell (Mercedes), quien marcó el mejor tiempo y saldrá desde la pole position, seguido de Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren). Mercedes firmó una jornada brillante, con Kimi Antonelli partiendo cuarto.

La sesión estuvo marcada por banderas amarillas, sanciones y sorpresas. La FIA descalificó a los pilotos de Williams, Alex Albon y Carlos Sainz, por irregularidades en el alerón trasero, lo que los obligará a salir desde el pit lane.

Horario y transmisión del GP de Singapur 2025

El Gran Premio de Singapur 2025 se correrá este domingo 5 de octubre a las 06:00 horas (tiempo del centro de México). Será transmitido en Fox Sports México y F1TV Pro. Aunque en Asia se disputa de noche, los aficionados latinoamericanos deberán madrugar para disfrutar de la acción.

Un circuito exigente y con “riesgo por calor”

El Circuito de Marina Bay, con 4.947 km y 62 vueltas, es uno de los más duros del calendario. Sus curvas cerradas, la humedad y las altas temperaturas lo convierten en una verdadera prueba física. La FIA activó el protocolo de “riesgo por calor”, previendo sensaciones térmicas extremas dentro de los monoplazas.

Con Mercedes en la primera línea, Red Bull al acecho y condiciones extremas en pista, el Gran Premio de Singapur 2025 promete una batalla intensa bajo las luces del sudeste asiático.

Last modified: octubre 4, 2025