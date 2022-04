Manchester United vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 31 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Partido muy atractivo tendremos este sábado 2 de abril siguiendo con la jornada 31 de la Premier League 2021-2022, cuando el Manchester United busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita seguir en la lucha por el boleto a la Champions, pero recibirán a un Leicester que intentará sumar en su dura visita a Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Leicester

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 9:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester United vs Leicester en VIVO

El cuadro del Manchester United ha tenido una campaña muy irregular con muchos altibajos, lo que los tiene rezagados en la pelea por la Champions, por lo que en casa no hay margen de error. Después de 29 fechas cosechan 14 victorias, 8 empates y han perdido en 7 compromisos.

Los Red Devils no han tenido actividad desde el pasado 15 de marzo cuando cayeron en casa 0-1 ante el Atlético de Madrid para quedar eliminados de la Champions League, 3 días antes habían vencido 3-2 al Tottenham en la Premier.

Por su parte, el Leicester ha tenido una temporada complicada peleando en media tabla, lejos de sus objetivos que son competencias europeas, pero todavía mantienen cierta esperanza. En 27 duelos suman 10 victorias, 6 empates y han caído en 11 ocasiones.

Los Foxes vienen de una buena victoria en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando lograron superar 2-1 al Brentford con anotaciones de Timothy Castagne y James Maddison.

Tanto el Manchester United como el Leicester saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de ganar y dar un paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Red Devils en la sexta posición con 50 puntos, mientras los Foxes son décimos con 36 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Leicester.

