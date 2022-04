Celta vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Vuelve la actividad de la Liga Española 2021-2022 este sábado 2 de abril en la jornada 30, cuando el Celta de Vigo busque aprovechar su condición de local para dar la sorpresa al recibir a un Real Madrid que no puede fallar si no quieren empezar a complicarse, por lo que saldrá con todo a Balaídos.

Como llegan los equipos

El cuadro del Celta ha tenido una campaña irregular peleando en media tabla, lejos de la zona de descenso, pero también lejos de puestos europeos, ya que en 29 jornadas cosechan 9 victorias, 9 empates y han caído derrotados en 11 juegos.

Los Celestes vienen de un agridulce empate en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando en casa firmaron un 0-0 ante el Betis, en un choque que dominaron.

Por su parte, el Real Madrid ha marcado el ritmo de la competencia con un gran desempeño, pero saben que tras su reciente caída la competencia podría apretarse si vuelve a fallar. Ellos suman 20 triunfos, 6 empates y 3 partidos perdidos.

Los Merengues, previo a la Fecha FIFA, sufrieron un durísimo golpe en casa al ser aplastados 0-4 por el Barcelona dejando muchas dudas, aunque sin Karim Benzema en la cancha.

Tanto el Celta como el Real Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de volver con triunfo y dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Celestes en la onceava posición con 36 puntos, mientras los Merengues marchan como líderes con 66 unidades en LaLiga.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 12 de septiembre en la primera vuelta de la campaña en el Santiago Bernabéu. En aquel choque Santi Mina puso al frente a los Celestes, pero los Merengues remontaron un para un contundente 5-2 final con hat-trick de Karim Benzema y anotaciones de Vinicius y Camavinga.

Hora y Canal Celta vs Real Madrid

El juego entre Celta vs Real Madrid se estará disputando en punto de las 6:30 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 9:30 am del Pacífico y 12:30 pm del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:30 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:30 am

Bolivia, Paraguay y Venezuela: 12:30 pm

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 1:30 pm

La transmisión del partido Real Madrid vs Celta en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Movistar LaLiga en España; en México y Centroamérica por SKY Sports, en Sudamérica por DirecTV Sports, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por ESPN+. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y en la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Celta vs Real Madrid en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán decididos a quedarse con el botín completo. En los pronósticos los Merengues son favoritos por su mayor jerarquía y calidad, pero para nada será una visita fácil ante unos Celestes que intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Celta vs Real Madrid.

Celta vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Liga Española 2021-22

Last modified: abril 1, 2022

Etiquetas: Canal Celta vs Real Madrid